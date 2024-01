Lihat Gudang Logistik KPU Sidrap, Pj Gubernur Sulsel Memuji

ERA.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidrap.

Hal itu disampaikan saat meninjau Gudang Logistik KPU Kabupaten Sidrap, Kamis (11/1/2024). Di sana, Bahtiar ditemani Pj Bupati Sidrap, Basra.

Untuk diketahui, gudang ini merupakan Gudang Syang Hyang Seri milik Bulog, di Jalan Cokroaminoto No.77, Wala, Kecamatan Maritengngae.

"Kami mengecek gudang logistik KPU di Kabupaten Sidrap. Dari hasil pemantauan di dalam, saya pikir ini gudang yang terbaik," kata Bahtiar.

Di sini tahapannya, surat suara sudah dibagi per kecamatan, per desa, maupun per TPS. "Sangat rapi, jujur saya sebagai gubernur sangat mengapresiasi KPU dan Bawaslu Sidrap terkait kerjanya," ujarnya.

Adapun surat suara yang masih dalam perjalanan, yang juga diprediksi tiba di sore hari, yakni surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. Surat suara yang sudah siap yakni Presiden dan DPD RI.

"Tapi dari kesiapan personil, Insya Allah datang hari ini dan langsung melakukan sortir lipat dan rapi sekali. Ini pakai gudang Bulog dan ini memenuhi standar kriteria sebagai sebuah gudang yang baik," ucapnya.

Adapun terkait surat suara yang rusak, sesuai mekanisme KPU akan digantikan.

"Kalau itu sudah ada mekanismenya KPU, nanti akan dilakukan penggantian dicatatkan, namanya mesin kan, ada yang kurang terang. Tapi catatannya di sini tidak banyak, dipastikan semua ini pergantiannya akan dipenuhi sebelum hari H," paparnya.

Ia pun mengingatkan kembali dan mengajak seluruh masyarakat Sulsel untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 untuk bersama-sama datang ke TPS.

"Ini kan sekali lima tahun untuk menentukan masa depan bangsa dengan memilih pemimpin baik eksekutif maupun legislatif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU Sidrap, Saharuddin, menyampaikan saat ini pihaknya telah menerima surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan DPD.

"Jadi surat suara yang sudah masuk di kami 236.333 untuk Pemilihan Presiden dan DPD. Jumlah ini termasuk surat suara cadangan," bebernya.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 yakni, 231.252 orang. Maka jumlah surat suara cadangan sebanyak 2 persen.