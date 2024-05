Ngeri! Wanita Surabaya Ini Curhat 10 Tahun Diteror Mantan Teman Sekelas dan Dikirimi Gambar Kelamin

ERA.id - Seorang wanita asal Surabaya bernama Nimas curhat di media sosial setelah diteror mantan teman sekelasnya selama 10 tahun hingga hidupnya tidak tenang. Ia berkali-kali diajak menikah, dikirimi foto kelamin, hingga dikata-katai sebagai lonte atau pelacur.

"BENER-BENER KUWESEL YA ALLAAHHH 10 TAHUN AKU DI OBSESI ADI PRADITA AREK SMPN 34 SURABAYA. KONCO SAK KELAS SING NGIRO AKU BAPER AMBEK DE E PDAHAL AKU ANCEN EXTROVERT DAN PEDULI NANG AREK KELAS. KESEL DI GANGGU 10 TAHUN OREPKU," tulis Nimas lewat akun X @runeh_, Rabu (15/5/2024).

Ia mengungkapkan kekesalannya dalam bahasa Jawa yang berarti, "Benar-benar capek Ya Allah, 10 tahun aku diobsesi Adi Pradita anak SMPN 24 Surabaya. Teman sekelas yang mikir aku naksir dia, padahal aku emang ekstrovert dan peduli ke anak kelas. Capek diganggu 10 tahun hidupku."

Nimas menceritakan bagaimana asal-usul Adi salah paham dengan sikapnya. Awalnya, ia menyebut Adi anak pendiam di kelas, tak punya teman, dan jarang ke kantin.

Suatu hari ia bertanya ke Adi, "Gak ke kantin?" Lalu dijawab tidak karena ia tak membawa uang sangu ke sekolah. Nimas lalu memberinya Rp5 ribu untuk makan.

"AKU CUMA KASIH KAMU UANG 5000 DI, KAMU KASIH AKU NERAKA 10 TAHUN," tulis Nimas.

Setelah itu, Adi terus berusaha menghubunginya lewat berbagai cara. Setiap kali akun media sosialnya diblokir oleh Nimas, Adi membuat lagi yang baru hingga ratusan akun. Ia juga sering mengirimi Nimas foto kelaminnya secara paksa.

Nimas turut membagikan pesan teror dari mantan teman sekelasnya itu. Beberapa tangkapan layar pesan yang didapat Nimas antara lain seperti ini:

"ntar aku gila beneran loh nimas.kmu trus sja gitukan aku."

"iya kan nimas.tak lamar dirimu skrng sja yah.tak masalah kan.tak terlalu cepat kan.biar kulakukan itu."

"Yang kon*** adi emuten pakai mulut sexy kamu Nanti kalau sudah ngac*** perkasa Pejuh adi kamu telan yah..."

Nimas sendiri pernah langsung mendatangi gang rumah Adi, melabraknya, dan menghantam kepalanya dengan helm. Ia terpaksa melakukan itu karena sudah mengajak Adi berbicara baik-baik di rumahnya sebanyak tiga kali, tapi tak berhasil.

Namun, setelah kepalanya dipukul helm, Adi hanya menangis selama tiga hari, lalu kembali melakukan teror ke Nimas. Sementara itu, Nimas yang ingin bertemu dengan orang tua Adi selalu dihalang-halangi.

Banyak warganet yang mendukung Nimas dan menyatakan keprihatinan mereka. Salah satunya akun X @sarastikaddd.

HEH SIAPA YG BILANG INI SETTINGAN? ANJGG!! AKU UDAH CHECK BEBERAPA AKUN KLONINGAN SI ADI KNTL TERNYATA ADA RATUSAN BAHKAN RIBUAN. EMANG BENER2 STRESS AJG! SEMUA BAHASANYA SAMA PERSIS. SAMPE ADI INI POSTING MUKA NIMAS JUGA DI BEBERAPA AKUNNYA. INI CONTOHNYA. ADI, LO SAKIT!!!! pic.twitter.com/XTmF4xQuLW — CIMPLIS (@sarastikaddd) May 16, 2024

"adi, u really need a doctor now! sakit," komentar akun @ababe menanggapi.