Pembangunan Vila Milik Bule Rusak Tebing Nusa Penida, Kades Lembongan Bali Marah

ERA.id - Viral video pembangunan vila yang diduga milik bule asal Australia di atas tebing di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, material proyeknya dibuang ke laut. Tampak debu putih mengepul saat tebing di lokasi, mulai dikeruk dengan alat berat.

Hal itu dibagikan Instagram @infonusapenidane dan akun Faceook I Ketut Gede Aryajaya. Arya diketahui merupakan kepala desa di Lembongan. Tentunya aktivitas ini bisa mengganggu satwa laut dan orang yang menyelam di sekitar tempat itu bisa terluka ditimpa material.

"Saya sendiri tidak tau orang ini siapa. Ia tidak pernah ketemu saya, dan tidak pernah lapor akan ada pelaksanaan pembangunan di wilayah itu," ujar Arjaya.

"Pengakuanya izinnya masih dalam proses, setelah saya telusuri ternyata baru konsultasi sama konsultan," jelas Arjaya

Arya pun marah dan meminta aktivitas pengerukan tebing tersebut disetop dan tebing mesti kembali seperti sedia kala.

"Kalaupun memungkinkan secara aturan, seharusnya pembangunan dilakukan tanpa merubah bentang alam. Saya minta tanah yang dikeruk harus dikembalikan seperti semula," tegasnya.

Senada dengan Arya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudiin Uno juga geram. "Pariwiisata itu harus berkualitas dan berkelanjutan. Semuanya harus mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Yang kita jual ke wisatawan bukan hanya sun, sea, and sand, tapi juga serenity (kedamaian), spirituality (spiritual), dan sustainability (berkelanjutan),” kata Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar hybrid di Jakarta, Senin (19/8/2024) kemarin.

"Jadi saya akan koordinasikan agar aparat turun tangan dan pelakunya segera diberi sanksi atau ditindak sesuai hukum yang berlaku," tandasnya.