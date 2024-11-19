Inilah Pimpinan dan Anggota AKD DPRD Sulsel 2024-2029

ERA.id - Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 85 nama anggota yang masuk ke alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Makassar, Senin kemarin.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi memimpin langsung rapat paripurna tersebut didampingi empat wakil ketua lainnya sekaligus menyampaikan susunan AKD masing-masing lima komisi.
Kemudian sembilan fraksi, badan anggaran (Bamus), badan musyawarah (Bamus), dan badan kehormatan dewan (BK) serta badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) untuk menjalankan kerja-kerja dewan periode 2024-2029.
Pembacaan Surat Keputusan (SK) nama-nama anggota untuk penempatan AKD tersebut dibacakan Wakil Ketua I Rahman Pina dalam rapat paripurna tersebut.
"Untuk susunan alat kelengkapan dewan telah disusun berdasarkan nama-nama yang sudah diusulkan setiap fraksi," papar Rahman Pina membacakan.
Tercatat ada Sembilan faksi di DPRD Sulsel yakni Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Harapan (PAN-Hanura).
Berikut nama-nama susunan AKD DPRD Sulsel untuk lima komisi yaitu:
Komisi A Membidang Pemerintahan dan Pendidikan
Mizar Roem (Nasdem), Salmawati (Nasdem), Muh. Taufik Malik (Nasdem), Andi Ayu Andira (Golkar), Maryani Ali (Golkar), Edward Wijaya Horas (Gerindra), Fermina Tallu lembang (Gerindra), Saharuddin (PPP), Andi Anwar Purnonomo (PKB), Fadriaty AS (Demokrat),Nur Hasbiah Main (PKS), Andi Putra Batara Lantaran (PDIP), dan Kamaruddin (Harapan)
Komisi B membidangi Ekonomi
Andi Azizah Irmawatai (Nasdem), Syukur (Nasdem), Andi Iksan P. Tanri (Nasdem), Suryadi Bohari (Nasdem), Andi Isman Padjalangi (Golkar), Zulkifli Zain (Golkar), Marthen Rantetondok (Golkar), Marjono (Gerindra), Andi Saiful (Gerinda), Rifail Ka’bah Faizal Hijaz (PPP), Rafiudddin (PPP), Zulfikar Limolang (PKB), Bahtiar (PKB), Heriwawan (Demokrat), Yuniana Mulyiana (Demokrat), Mallarangeng (PKS), Andi Irwan Wirasasti (PKS), Alimuddin (PDIP), Rahmat Muhayang (PDIP) dan Marji Rumpak (Harapan)
Komisi C Membidangi Keuangan
Capt. Hariadi (Nasdem), Andre Prasetyo Tanta (Nasdem), Muhammad (Nasdem), Fhireno Sakti Bassang (Golkar), Jasrum (Golkar), Fadel Muhammad Taupan Ansar (Gerindra), Patudangi (Gerindra), Salman Alfariz Karsa Sukardi (PPP), Andi Ayoga Fadel Akbar (PKB), Anarchie Arus Bakti (Demokrat), Andi Saifuddin Patahuddin (PKS), Ansar Zainal Bate (PDIP) dan Hamzah Hamid (Harapan)
Komisi D Membidang Pembangunan
Muh Sadar (Nasdem), Aan Nugraha (Nasdem), Yosia Rinto Kadang (Nasdem), Kadir Halid (Golkar), Lukman B Kady (Golkar), Andi Muhammad Ikram (Golkar), Sultan Rajang (Gerindra), Rusdin Tabi (Gerindra), Andi Tenri Abeng (Gerindra), Rusli Sunali (PPP), Havid S Fasha (PKB), Muhtadin (Demokrat), Abdul Rahman (PKS), Esra Lamban (PDIP) dan Hasni (Harapan)
Komisi E membidangi Kesejahteraan Rakyat
Asman (Nasdem), Mahmud (Nasdem), Ani Nurbani (Nasdem), Sofyan Syam (Golkar), Yariana Somalinggi (Golkar), Patarai Amir (Golkar), Andi Tenri Indah (Gerindra), Vonny Ameliani Suardi (Gerindra), Andi Nirawati (Gerindra), Ahmad Fauzan Guntur (PPP), Fadilah Fahriana (PKB), Muzakkar (PKB), Fatma Wahyudin (Demokrat), Syahrir (Demokrat), Yeni Rahman (PKS), Haslinda (PKS), Fadli Ananda (PDIP) dan Muh Irfan Ab (Harapan).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel
Andi Rachmatika Dewi (ketua), Rahman Pina (wakil ketua), Yasir Mahmud (wakil ketua), Supriadi Arif (wakil ketua) dan Fauzi Andi Wawo (wakil ketua). Selanjutnya Mizar Roem, Andi Azizah Irmawati, Andre Prasetyo Tanta, Aan Nugraha, Muhammad, Asman, Muh Sadar, Capt Hariadi dari perwakilan Fraksi Nasdem.
Berikutnya, Lukman B Kady, Andi Patarai Amir, Marthen Rantetondok, Andi Izman Padjalangi, Kadir Halid, Zulkifli Zain dari perwakilan Fraksi Golkar. Fraksi Gerindra Andi Tenri Indah, Marjono, Sultan Tajang, Rusdin Tabi, Patudangi, Fermina Tallulembang. Perwakilan Fraksi PPP, Salman Alfariz Sukardi, Rusli Sunali, Rifail Ka’bah Faizal Hijaz.
Perwakilan Fraksi PKB Andi Anwar Purnomo, Fadilah Fahriana dan Fayoga Fadel Akbar. Perwakilan Fraksi Demokrat, Fadriaty AS, Fatmawati Wahyudin, Heriwawan. Perwakilan Fraksi PKS Mallarangang, Haslinda, Nur Hasbiah Main. Perwakilan Fraksi PDIP Fadli Ananda, Esra Lamban dan Rahmat Muhayang. Fraksi Harapan Irfan AB dan Hamzah Hamid.
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel
Andi Rachmatika Dewi (ketua), Rahman Pina (wakil ketua), Yasir Mahmud (wakil ketua), Supriadi Arif (wakil ketua) dan Fauzi Andi Wawo (wakil ketua). Perwakilan Fraksi NasDem Ani Nurbani, Salmawati, Syukur, Suryadi Bohari, Muh Taufik Malik. Perwakilan Fraksi Golkar, Andi Ayu Andira, Maryana Ali, Jasrum, Fhireno Sakti Bassang.
Perwakilan Fraksi Gerindra Andi Saiful, Vonny Ameliani Suardi, Edward Wijaya Horas. Perwakilan Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur. Perwakilan Fraksi PKB Havid S Pasha, Musakkar. Perwakilan Fraksi Demokrat, Muhtadin, Fatma Wahyuddin. Perwakilan Fraksi PKS, Abdul Rahman, Andi Saifuddin Patahuddin. Perwakilan Fraksi PDIP, Ansar Zainal Bate dan perwakilan Fraksi Harapan, Marji Rumpak.
Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sulsel
Perwakilan Fraksi NasDem Andi Insan P Tanri, Yosia Rinto Kadang, Mahmud. Perwakilan Fraksi Golkar, Yariana Somalinggi, Andi Muh Ikram, Sofyan Syam. Perwakilan Fraksi Gerindra Fadel Muhammad Taupan Ansar, Andi Tenri Abeng, Andi Nirawati. Perwakilan Fraksi PPP, Sabaruddin, Rafiudddin.
Perwakilan Fraksi PKB Zulfikar Limolang, Bahtiar. Fraksi Demokrat, Syahrir, Yuniana Muliana. Perwakilan Fraksi PKS Yeni Rahman, Andi Irwan Wirasasti. Perwakilan Fraksi PDIP Alimuddin, Andi Putra Batara Lantara dan perwakilan Fraksi Harapan Hasni.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel
Muhammad Sadar (Fraksi NasDem), Zulkifli Zain (Fraksi Golkar), Rusdin Tabi (Fraksi Gerindra), Rafiuddin (Fraksi PPP), Anarchi Arus Bakti (Fraksi Demokrat), Mallarangang (Fraksi PKS) dan Marji Rumpak (Fraksi Harapan).