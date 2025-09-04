Sadis! Prajurit TNI Tembak Mati Warga Kota Jayapura

ERA.id - Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengakui adanya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota POM XVII/Cendrawasih sehingga menewaskan seorang warga sipil di Entrop Kota Jayapura.

Korban tewas di tempat kejadian penembakan pada Rabu sekitar pukul 23.00 WIT. Dari laporan yang diterima terungkap pelaku Pratu TB, yang saat ini sudah ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih di Jayapura, bermula karena kesalahpahaman sehingga terjadi penembakan yang mengenai pinggang korban.

"Untuk lebih detail penyebab kesalahpahaman itu, masih dalam proses penyidikan," kata Kapendam XVII Cendrawasih Kol Inf Candra Kurniawan, Kamis.

Sementara itu data yang dihimpun Antara mengungkapkan, setelah menembak korban, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi PA 1709 AV.

Pelaku ditangkap di kawasan Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Kamis dini hari (4/9) sekitar pukul 00.23 WIT