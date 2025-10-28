Cuma karena Ditatap, Geng Motor Keroyok Satpam Tempat Gym di Bandung

ERA.id - Polrestabes Bandung meringkus lima anggota geng motor yang diduga mengeroyok seorang satpam di sebuah tempat kebugaran di kawasan Batununggal, Kota Bandung, Sabtu (25/10).

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Budi Sartono mengatakan dua dari lima orang pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur dengan masing-masing, yakni berinisial X (17), X (15), MAJ (20), RNF (21), dan RIM (18).

"Alhamdulillah bisa langsung ditangkap di bawah 24 jam. Kita bisa mengamankan lima orang tersangka,” kata Budi saat merilis pengungkapan kasus tersebut di Bandung, Senin kemarin.

Budi menjelaskan penganiayaan itu berawal dari lima pelaku merasa tersinggung karena tatapan korban saat rombongan mereka melintas dengan iring-iringan kendaraan bermotor.

"Geng motor ini tidak terima karena merasa dilihatin oleh korban sehingga kelompok bermotor tersebut balik kanan dan langsung tanpa pemberitahuan apa pun melakukan penganiayaan kepada satpam," katanya.

Ia mengatakan kelima pelaku tersebut sempat dilawan oleh beberapa orang yang merasa keberadaan mereka sudah mengganggu aktivitas dari tempat kebugaran tersebut. Para pelaku sempat melarikan diri dari lokasi kejadian.

"Dan kelompok tersebut melarikan diri dan pergi saat mendapatkan perlawanan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Satreskrim Polrestabes Bandung dan langsung didalami oleh tim,” kata Budi.

Kapolrestabes mengungkapkan berdasarkan penyelidikan, diketahui para pelaku mabuk saat menganiaya.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dikenakan Pasal 710 KUHP dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara.

"Ini hal serius, hanya gara-gara (korban) melihat saja langsung menganiaya. Ini saya rasa tidak boleh lagi terjadi di Kota Bandung, kita harus menjaga kota Bandung aman dan kondusif," kata Budi.