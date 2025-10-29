Buronan Pelaku Curanmor Berpistol yang Beraksi di Lampung Ditangkap di Bekasi

ERA.id - Polda Metro Jaya menyampaikan dua pencuri sepeda motor (curanmor) yang sebelumnya viral usai melepaskan lima tembakan ke arah warga setelah aksinya digagalkan saat beraksi di Bandar Lampung pada Senin (29/9), ditangkap.

"Iya benar (sudah ditangkap)," kata Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @resmob_pmj, kedua pelaku yang belum diketahui identitasnya ini ditangkap di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Sabtu (20/10).

Keduanya awalnya hendak melakukan pencurian motor, namun aksinya ini diketahui oleh warga dan anggota kepolisian. Pengejaran terhadap komplotan curanmor tersebut dilakukan hingga ke sebuah perkebunan.

Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap dengan melepaskan empat tembakan ke arah petugas. Meski sempat terjadi perlawanan, tidak ada korban luka maupun jiwa.

Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa dua senjata rakitan beserta amunisi, kunci leter T dan satu sepeda motor hasil curian.