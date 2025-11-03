Viral Siswi SD di Palembang Bengkak Matanya, Dipukul Guru Pakai Cincin?

ERA.id - Seorang siswi SD di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pulang sekolah pada Kamis, 30 Oktober 2025, dengan mata bengkak atau lebam. Kasus ini viral.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa di Palembang, Senin (3/11/2025) mengatakan, hari ini ia langsung mendatangi rumah orang tua siswa tersebut.

“Kami ingin memastikan kondisi Fatiyah ditangani secara medis oleh pihak rumah sakit. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan dan keselamatan anak ini,” katanya.

Dewa menjelaskan berdasarkan keterangan sang ibu, kejadian bermula pada Kamis (30/10) ketika Fatiyah pulang sekolah dalam kondisi mata merah dan membiru. Melihat hal itu, orang tua langsung membawa anaknya ke Rumah Sakit Bunda untuk dirawat.

"Dari keterangan ibunya hasil pemeriksaan sementara, pihak rumah sakit menyebut bahwa kondisi mata Fatiyah diduga akibat benturan benda tumpul. Namun, karena kondisi tersebut terjadi setelah pulang sekolah, ibunya menduga Fatiyah dipukul oleh gurunya menggunakan cincin," ungkapnya.

Usai dari rumah keluarga, Wali Kota Ratu Dewa langsung mendatangi sekolah tempat Fatiyah belajar untuk menggali informasi dari pihak guru dan kepala sekolah.

“Guru-guru menyampaikan bahwa tidak ada yang memukul, apalagi menggunakan cincin seperti yang sempat beredar di media sosial. Mereka mengaku tiba-tiba saja melihat mata anak itu merah,” ujarnya.

Pihak sekolah pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat kepolisian dan berharap masalah tak menimbulkan fitnah atau salah paham. Pemerintah kota bersama pihak kepolisian dan dinas terkait juga akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Sementara itu, Camat Gandus Palembang Jufriansyah mengonfirmasi bahwa pihak keluarga Fatiyah telah melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang.

“Laporan sudah masuk ke PPA Polrestabes. Jadi, saat ini sedang dalam proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti luka di bagian mata anak itu,” kata Jufriansyah.