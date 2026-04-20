Ketua Golkar Malra Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara, Apa Motif Pelaku?

ERA.id - Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora (Nus Kei), tewas ditikam oleh pelaku berinisial HR (28) dan FU (36) di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun saat korban baru tiba dari Jakarta, pukul 11.25 WIT, Minggu kemarin.

Korban sempat dilarikan ke RS Karel Sadsuitubun oleh keluarga sekitar pukul 12.00 WIT. Namun, nyawanya tak tertolong.

Dua jam setelah kejadian, Polres Malra meringkus pelaku. Saat ini mereka diperiksa di Satuan Reserse Kriminal Polres Maluku Tenggara.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, di Ambon.

Sementara DPD I Partai Golkar Maluku meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar A. Lessy dalam pernyataan tertulis menilai, peristiwa ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan situasi kondusif di daerah, khususnya Malra.

Makanya Golkar mengimbau seluruh kader di Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap menahan diri, tidak terprovokasi dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif.