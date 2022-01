Minyak Goreng Satu Harga Masih Sulit Ditemukan di Makassar

ERA.id - Minyak goreng satu harga yakni Rp14 ribu per liter masih sulit ditemukan konsumen di pasar tradisional maupun toko swalayan di Makassar.



"Rata-rata di pasar tradisional masih dijual Rp20 ribu per liter, begitu pula harga di toko swalayan," kata salah seorang pembeli Maemunah di Pasar Terong, Makassar, dikutip dari Antara, Sabtu (29/1/2022).



Kondisi itu tergambar dari data Perumda Pasar Makassar yang melansir harga minyak goreng di Pasar Pannampu, Makassar masih pada kisaran Rp21 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana.



Tag: makassar minyak goreng harga minyak goreng