Ombudsman Dorong Integrasi Pelayanan Publik di Solo

ERA.id - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Pemkot Solo mengintegrasikan seluruh pelayanan publik yang terkait dengan lembaga ini. Integrasi ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik yang dibutuhkan.



Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhamad Najih mengatakan saat ini layanan terpadu dari pemerintah masih bersifat one room system atau berada dalam satu ruangan. Sedangkan yang diharapkan, layanan terpadu bisa diintegrasikan menjadi one stop system.



”Harapannya bisa diintegrasikan menjadi one stop system,” katanya saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman, Solo, Kamis (30/6/2022).



Tag: ombudsman wali kota solo gibran rakabuming raka pemkot solo