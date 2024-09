Tampil Pakai Baju Adat Karo di Misa Akbar, Lyodra Beruntung Dapat Berkat Langsung dari Paus Fransiskus

ERA.id - Penyanyi Lyodra Ginting melupakan rasa bahagianya usai tampil dalam acara Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Kamis (5/9/2024). Lyodra merasa bertemu dengan Paus Fransiskus adalah pengalaman berharga sekaligus membanggakan bagi dirinya.

Selain bernyanyi, pelantun lagu "Pesan Terakhir" ini juga diberkati oleh Paus Fransiskus. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Lyodra membagikan foto saat menerima berkat dari Paus Fransiskus

Dalam foto itu, Lyodra menawan dalam balutan busana adat couture tradisional modern khas budaya Batak Karo warna merah mencolok dengan hiasan busana kristal. Lyodra mengenakan topi khas yang dikenal dengan Uis Gara.

Dibagian caption-nya, perempuan berusia 21 tahun ini mengaku sangat beruntung mendapatkan berkat langsung dari pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan ini.

"Hari ini saya seberuntung itu bisa ikut misa bersama salah satu tokoh dunia Bapa Suci Paus Fransiskus dan lagi saya ada di altar bersama beliau, sekaligus menerima berkatnya," tulisnya.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini memuji karakter Paus Fransiskus. Menurutnya, Paus Fransiskus adalah sosok yang sangat baik, membela orang yang tersakiti serta aktif menyuarakan perdamaian di seluruh dunia.

"Beliau adalah sosok yang selalu membela orang orang yang tersakiti, yang selalu menyerukan perdamaian di seluruh dunia tanpa memandang suku bangsa dan agama," ungkapnya.

Dalam pesan terakhirnya, Lyodra mendoakan Paus Fransiskus agar sehat selalu. Lyodra juga mengucapkan terima kasih kepada Paus Fransiskus, karena sudah berkenan datang ke Indonesia.

"Sehat selalu Pope Francis, terimakasih sudah datang ke Indonesia, terimakasih sudah selalu mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. Thank God for this opportunity. God is good all the time. I'm so blessed," lanjutnya.

Unggahan itu mendapatkan beragam respon dari rekan sesama selebriti.

"Bangga," tulis Jerome Polin.

"Lyly," komentar Nella Kharisma.

"Merinding," kata Ade Govinda.

Dalam acara Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, Lyodra tampil membawakan beberapa lagu. Diantaranya adalah Peace Prayer of St.Francis berjudul“Make Me a Channel of Your Peace” dengan Romo Aloysius Tamnge MSC.

Lyodra juga menyanyikan lagu “The Prayer” “The Prayer” bersama penyanyi penyandang disabilitas, Anton Jamaika Cafe. Setelah membawakan lagu “The Prayer”, Lyodra tampil bersama The Romo. Lyodra dan The Romo membawakan lagu “Doa Kami” (Doa Bagi Bangsa). Terakhir, Lyodra membawakan lagu “Sang Dewi” yang dipopulerkan Titi DJ tahun 2001.