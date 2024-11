Daftar Pemenang FFI 2024, JESEDEF Borong Tujuh Piala Citra

ERA.id - Festival Film Indonesia (FFI) 2024 baru saja berakhir dengan pemberian Anugerah Piala Citra pada Rabu (20/11/2024) malam di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten.

Film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film atau JESEDEF masuk 11 nominasi penerima penghargaan dan memborong tujuh piala dalam acara penghargaan FFI 2024. Berikut daftar lengkap pemenang FFI 2024:

Daftar Pemenang FFI 2024

Film Cerita Panjang Terbaik - Jatuh Cinta Seperti di Film-Film produksi Imajinari dan Cerita Films dengan produser Ernest Prakasa dan Suryana Paramita

Sutradara Terbaik - Garin Nugroho – Samsara

Penulis Skenario Asli Terbaik - Yandy Laurens – Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik - Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, dan Virania Munaf – Petualangan Sherina 2

Pengarah Sinematografi Terbaik - Batara Geompar I.C.S. – Samsara

Pengarah Artistik Terbaik - Menfo Tantono dan Guntur Mupak – Kabut Berduri

Penata Efek Visual Terbaik - Lumine Studio – Kabut Berduri

Penyunting Gambar Terbaik - Wawan I. Wibowo – Ipar adalah Maut

Penata Suara Terbaik - Mohamad Ikhsan dan Anhar Moha – Siksa Kubur

Penata Musik Terbaik - Wayan Sudirana dan Kasimyn – Samsara

Pencipta Lagu Tema Terbaik - Donne Maulana dengan lagu "Bercinta Lewat Kata" untuk film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Penata Busana Terbaik - Retno Ratih Damayanti – Samsara

Penata Rias Terbaik - Cherry Wirawan – Kabut Berduri

Pemeran Utama Pria Terbaik - Ringgo Agus Rahman – Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Pemeran Utama Perempuan Terbaik - Nirina Zubir – Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Pemeran Pendukung Pria Terbaik - Alex Abbad – Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik - Sheila Dara Aisha – Jatuh Cinta Seperti di Film-Film

Film Cerita Pendek Terbaik - Suintrah garapan Sutradara Ayesha Alma Almera dengan produser Sofhy Pratiwi

Film Dokumenter Panjang Terbaik - Under The Moonlight (Nur) karya Sutradara Tonny Trimarsanto

Film Dokumenter Pendek Terbaik - My Therapist Said, I Am Full of Sadness karya Sutradara Monica Vanesa Tedja

Film Animasi Panjang Terbaik - Si Juki The Movie: Harta Pulau Monyet karya Sutradara Faza Meonk dan Daryl Wilson dengan Produser Frederica

Film Animasi Pendek Terbaik - Cangkir Profesor karya Sutradara Yudhatama dan Produser Yudhatama

‚ÄčKarya Kritik Film Terbaik - "Jagat Yang Sempit dan Determinasi Diri dalam Film Yuni" (2021) karya Reza Mardian di akun Tiktok @kelitikfilm

Piala Citra Pengabdian Seumur Hidup Untuk Film - Imam Tantowi, Gope T. Samtani

Aktor Pilihan Penonton Piala Rachmat Hidayat - Afrian Arisandy - Siksa Kubur

Aktris Pilihan Penonton Piala Mieke Widjadja - Prilly Latuconsina - Puspa Indah Taman Hati

Film Penerima Piala Nya' Abbas Akup - Siksa Kubur

Film Penerima Piala Antemas - Agak Laen