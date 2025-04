Bukan Salat Taubat, Ini Adegan Favorit Acha Septriasa di Film Qodrat 2

ERA.id - Acha Septriasa memilih adegan favorit dalam film Qodrat 2 yang ia mainkan. Acha mengaku adegan bertemu dengan Ustaz Qodrat (Vino G. Bastian) menjadi favoritnya.

Dalam film Qodrat 2 Acha Septriasa berperan sebagai Azizah, istri dari Ustaz Qodrat. Azizah terpaksa berpisah dari suaminya lantaran harus berjuang melawan depresi yang ia alami setelah kehilangan anaknya.

"Adegan favorit aku adalah ketika Qodrat dan Azizah bertemu setelah tiga tahun baru ketemu sebagai suami istri," kata Acha Septriasa kepada ERA beberapa waktu lalu.

Adegan itu sangat berkesan bagi Acha lantaran pada saat itu Azizah sudah kehilangan harapan untuk bisa bertemu dengan suaminya. Menurut Acha, adegan itu sangat mengharukan sekligus romantis di saat yang bersamaan.

"Di situ dia benar-benar sudah merasa kehilangan harapan bahwa dia bisa bertemu dengan Qodrat. Jadi dia antara percaya nggak percaya, kayak 'benar nih gue ketemu sama suami gue'," ujarnya.

"Dan adegan itu sangat mengharukan dan romantis at the same time," tambahnya.

Selain memilih adegan favorit dalam film Qodrat 2, Acha Septriasa juga mengaku memiliki kesamaan dengan karakter Azizah. Kesamaan ini terletak pada peran Acha sebagai seorang ibu sekaligus istri yang merelakan kariernya demi keluarga.

"Kalau aku jadi ibu dan di sini harus melepaskan sedikit demi sedikit karier ku. Jadi agak lumayan related sesuatu yang berharga buat kita harus bisa mengikhlaskan," akunya.

Film Qodrat 2 merupakan kisah petualangan lanjutan dari Ustaz Qodrat dalam mencari istrinya setelah berjuang melawan Assuala. Misi pencarian itu dilakukan Ustaz Qodrat setelah Azizah menjual dirinya kepada Assuala demi menyelamatkan Alif (Jason Bangun).

Azizah yang juga berjuang dengan kondisi mentalnya berusaha bangkit dengan bekerja di sebuah pabrik pemintalan, yang justru diselimuti misteri dengan berbagai kematian misterius.

Rupanya kematian misterius itu disebabkan oleh serangkaian ritual iblis yang dilakukan pemilik pabrik demi sebuah tindak pesugihan.

Mengetahui hal ini, Qodrat pun berusaha menyelamatkan Azizah dengan segala cara, apalagi ketika semua teror ini memuncak ke sebuah serangan kesurupan massal di mana iblis sekali lagi siap untuk menyerang, menunggu Qodrat takluk ke perangkap mereka.

Qodrat 2 tayang serempak di bioskop Indonesia pada Lebaran 2025.