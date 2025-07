Nirina Zubir Comeback Main Film Horor Lewat Panggilan dari Kubur

ERA.id - Nirina Zubir kembali bermain film horor lewat Panggilan dari Kubur. Film ini Nirina ambil lantaran punya kedekatan dengan kehidupan pribadinya.

Film Panggilan dari Kubur menjadi karya horor terbaru Nirina Zubir setelah sekian lama namanya melekat dengan genre drama keluarga. Nirina mengaku dirinya memang sengaja menunggu film horor yang dekat dengan kehidupan pribadinya.

"So kita selalu berusaha untuk keluar dari comfort zone gitu kan. Kenapa main di genre ini karena kan it’s been a long time Nirina nggak main film horor karena memang aku milih," kata Nirina Zubir saat peluncuran poster dan trailer Panggilan dari Kubur di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).

Nirina menjelaskan bahwa dirinya bukan bermaksud mengkotak-kotakan pilihan film yang akan dia mainkan. Namun baginya, keputusan bergabung dengan Panggilan dari Kubur adalah pilihan tepat untuk kembali bermain di genre horor.

Selain itu, istri dari Ernest Fardiyan Sharif ini juga melihat dari skenario maupun premis dari cerita yang disajikan oleh sutradara Dyan Sunu Prastowo.

"Buat kita tuh yang deket dengan realita dan ini nih yang ahh. Makanya pas ditawarin wah premisnya bagus ya, menarik ya dan ok let’s go let’s do it," ujarnya.

Sementara itu, Dyan Sunu mengatakan bahwa film ini bukan hanya menyajikan cerita horor saja tetapi juga kehilangan dan rasa bersalah seorang ibu.

"Film ini bukan hanya tentang horor, tapi juga tentang kehilangan dan rasa bersalah seorang ibu. Saya ingin penonton ikut merasakan dilema batin Alya yang harus menghadapi kenyataan paling mengerikan dalam hidupnya," ujar sutradara Dyan Sunu Prastowo.

Panggilan dari Kubur dibintangi oleh Nirina Zubir, Nugie, Muthia Datau, Septian Dwi Cahyo, serta pendatang baru berbakat Firzanah Alya. Film ini akan tayang di bioskop mulai 14 Agustus 2025.