Salut! Kitab Sijjin & Illiyyin Jadi FIlm Terlaris Pekan Ini, Suguhkan Aroma Dendam dan Santet

ERA.id - Film horor lokal, Kitab Sijjin & Illiyyin resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 17 Juli dan langsung menempati posisi atas dalam daftar penayangan nasional dan menjadi salah satu film terlaris pekan ini.

Berdasarkan data Cinepoint per 18 Juli 2025, Kitab Sijjin & Illiyyin mencatatkan 2.036 penayangan, naik +9,64% dari hari sebelumnya dan mengungguli berbagai film internasional seperti Superman, Jurassic World, hingga Smurfs dan I Know What You Did Last Summer. Capaian ini menjadi bukti bahwa horor Indonesia tak main-main.

Penonton dari berbagai kota menyambut film ini dengan antusias luar biasa. Banyak yang menyebut: “Sijjin lebih bagus dari yang pertama! Lebih seru, lebih menegangkan, dan lebih serem!”, “Akhirnya ada film horor bagus lagi di bioskop!”, dan “Kualitas horor Indonesia naik kelas. Gak kalah dari luar!”

Tak sedikit pula yang mengaku menonton sambil memantau detak jantung lewat smartwatch. “Heart rate gue naik banget di adegan demi adegan dalam film ini. Ini bukan horor biasa. Gue sempat cek jam tangan pas nonton, dari 80 bpm naik ke 120 bpm. Parah banget seremnya.”

Respons luar biasa ini juga tercermin di media sosial. Akun @HiduppAtauMati menulis, “Akhirnya ada horror bagus lagi setelah sekian lama, untung bisa nonton show 1. Gilaaa gw kira udah kebal takut ama horror tapi next level Kitab Sijjin ini .”

Sementara itu, akun @audieonx menyebut film ini sebagai: “...jawaban Indonesia untuk genre 'dark hero' yang sedang naik daun. Kitab Sijjin dan Illiyyin adalah eksplorasi balas dendam yang matang, dan bisa dibilang film balas dendam komersial paling solid yang pernah dibuat di Indonesia...”

Dari akun pecinta film @moviegoersID, komentar singkat namun tajam dilontarkan: “Film #KitabSijjindanIlliyyin — Lebih Dramatis, Lebih Tragis, dan Lebih Sadis.”

Selain rekaman video dan unggahan reaksi penonton dari berbagai kota memperlihatkan suasana studio yang penuh jeritan, tepuk tangan, dan tawa tegang, menunjukkan bahwa film ini benar-benar mampu membangun atmosfer horor yang efektif.

Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduksi oleh Rapi Films bersama Sky Media, Rhaya Flicks, Legacy Pictures, dan Narasi Semesta, Kitab Sijjin & Illiyyin menghadirkan cerita balas dendam melalui kekuatan santet yang berakar dari spiritualitas dan mitos lokal.

Film ini dibintangi oleh Yunita Siregar, Dinda Kanyadewi, Tarra Budiman, Kawai Labiba, Sulthan Hamonangan, Nai Djenar Maesa Ayu, dan David Chalik. “Keberhasilan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari dedikasi untuk menghadirkan horor berkualitas. “Kami percaya horor lokal punya kekuatan besar ketika digarap serius. Respons penonton membuktikan itu”, ujar produser eksekutif Sunil G. Samtani.

Sutradara Hadrah Daeng Ratu menambahkan, “Kami membuat film ini dengan sepenuh hati. Senang sekali bisa melihat beragam reaksi penonton membagikan pengalaman menikmati menonton film ini, menjerit, ketakutan, dan merasakan ketegangan yang sama dengan para tokoh. Itu artinya atmosfer yang kami bangun berhasil.”

Dengan lebih dari 2.000 layar dan penayangan yang terus bertambah, Kitab Sijjin & Illiyyin menjadi simbol bangkitnya horor Indonesia. Horor yang bukan hanya menakutkan, tapi juga membekas secara fisik dan emosional. Film ini masih tayang di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lewatkan!