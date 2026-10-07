Demi Jadi Caleg, Andovi da Lopez Baca Dua Buku Soal Sikap Pemimpin

ERA.id - Artis peran Andovi da Lopez mengaku beruntung bisa mendapat peran sebagai calon legislatif di film Bapak Paling Jujur. Ia merasa dipercaya untuk memerankan tokoh-tokoh penting dalam berbagai film.

“Ini sebuah privilege untuk bisa dapat peran ini. Menurut gua, seni adalah hal, terutama film, adalah hal medium yang paling baik untuk menyuarakan ekspresi apa pun itu, ya. Dan saya senang banget dapat pengalaman ini dari produser dan juga dari Mas Nugros,” ujar Andovi saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Andovi menjelaskan dirinya sudah cukup sering memerankan tokoh-tokoh penting dalam sebuah film maupun drama musikal. Ia pun merasa peran yang memiliki tantangan tersendiri ini menjadi sebuah pekerjaan yang juga menyenangkan.

“Makanya emang, emang peran-peran seperti ini emang saya sangat cinta, karena menurutku perfect antara seni dan entertainment. Dan, and it's fun. Apalagi ketika gua nggak bisa bohong, ya, maksudnya karena Andovi yang asli kan biasa selalu jujur,” imbuhnya.

Untuk mendalami perannya sebagai seorang tokoh penting—dalam hal ini Jonas Prakoso, Andovi dibekali dua buku oleh Fajar Nugros. Dua buku itu pun diminta Fajar untuk dibaca serta dipelajari.

“Mas Nugros juga ngasih aku dua buku untuk dibaca: Machiavelli sama Immanuel Kant. Emang disuruh baca filosofi tiba-tiba, kan. Karena harus mengerti filosofi pemimpin yang memenangkan segalanya itu pragmatis, sama pemimpin yang ingin menang atas kebaikan. Jadi emang saya belajar banyak hal dari Mas Nugros juga,” ungkapnya.

Selain itu, Andovi juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah takut untuk memerankan karakter Jonas. Baginya, film Bapak Paling Jujur dibuat bukan untuk memojokkan satu pihak atau menginterpretasikan sesuatu hal.

“Saya tidak pernah deg-degan. Karena tujuan dari film ini tidak pernah ada tujuan yang buruk. Kita cuman mau ngomong soal nilai keintegritasan, yaitu kejujuran. Kebetulan background ceritanya seperti itu di pemilu. Tapi nggak ada niat buruk sama sekali kita buat,” tegasnya.

Film Bapak Paling Jujur turut dibintangi oleh Soleh Solihun, David Nurbianto, Nayla D. Purnama, Claresta Taufan, Benidictus Siregar, hingga TJ Ruth. Film ini akan tayang pada 15 Oktober 2026.