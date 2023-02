Kolaborasi dengan Ivan Gunawan, YT GOLD Tawarkan Taburan Busana Aneka Perhiasan Emas di Runway Garis Poetih 2023

ERA.id - Berkolaborasi dengan Ivan Gunawan, YT GOLD sebagai salah satu gold jewelery brand terkemuka di Indonesia memamerkan koleksinya di acara fashion show Garis Poetih 2023.

YT Gold berkolaborasi dengan Ivan Gunawan meluncurkan secara resmi deretan busana memperlihatkan perhiasan emas Techno Hollow sebagai bagian dari premium brand line Oro da Vinci bertajuk 'Play With Chain'.

Koleksi ini diperlihatkan sebagai bentuk dedikasi YT GOLD terhadap perkembangan trend perhiasan emas di Tanah Air yang diwujudkan dalam bentuk koleksi perhiasan yang berlandaskan filosofi 'one and only', yang berarti bahwa koleksi tersebut memiliki keistimewaan yang menjadikannya unik dan hanya satu- satunya di dunia.

Koleksi YT GOLD (Foto: Dok. Garis Poetih)

Terobosan ini dapat diwujudkan YT GOLD melalui inovasi dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan desain dan konsep perhiasan, penggunaan teknologi yang diadaptasikan dari sejumlah negara maju, pelatihan sumber daya manusia oleh tenaga ahli yang berpengalaman, serta penerapan sistem produksi dan pengendalian kualitas yang ketat.

Techno Hollow juga menawarkan aneka perhiasan emas berbentuk rantai dalam desain-desain inovatif yang cocok digunakan untuk berbagai gaya dan acara. Keunggulan lain yang menjadikan koleksi ini begitu unik adalah beratnya yang sangat ringan, meskipun ukuran perhiasannya yang sangat besar. Berbagai keunggulan inilah yang menjadikan YT GOLD dengan bangga memilih Techno Hollow sebagai salah satu flagship collection.

Koleksi YT GOLD (Foto: Dok. Garis Poetih)

Pada kesempatan tersebut, YT GOLD pun merasa bangga karena pada hari yang sama, koleksi Techno Hollow juga mendapat kepercayaan untuk dikolaborasikan dengan karya-karya para fashion designer kenamaan Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Perancang Mode Indonesia dan ditampilkan pada acara bergengsi Garis Poetih yang digagas oleh Ivan Gunawan.

Hadirnya Techno Hollow diharapkan akan mampu menjadi terobosan baru dalam trend busana dan perhiasan di Tanah Air. Momen ini juga menjadi bagian dari komitmen YT GOLD untuk semakin memajukan industri perhiasan emas di Tanah Air yang tercermin dari tiga pilar filosofinya, yaitu "Dedication, Transformation, and Innovation".

Koleksi YT GOLD (Foto: Dok. Garis Poetih)

Tak hanya dengan Ivan Gunawan, YT GOLD bersama Denny Wirawan berkolaborasi menampilkan perhiasan emas Techno Hollow bertajuk 'PLAY WITH CHAIN' milik YT GOLD bersama dengan dua look outfit Ready- to-Wear Deluxe milik Denny Wirawan yang bertajuk 'NAVADA'.

Koleksi 'NAVADA' adalah cerminan keanngunan wanita Indonesia yang digambarkan penuh pesona kecantikan dan kesucian, tangguh dan bersahaja, yang direpresentasikan dalam satu garis warna, seputih Salju.

Koleksi 'NAVADA' persembahan IPMI ini juga disempurnakan oleh koleksi perhiasan berkonsep 'Play with Chain' dikeluarkan YT GOLD.