Tak Tergoda Trend Pasar Jam Tangan Digital, Alasan Jam Tangan Asal Swiss Tetap Pertahankan Jam Analog

ERA.id - Kehadiran jam tangan digital membuat tren penggunaan jam tangan tak sekadar sebagai pengingat waktu, melaikan banyak fungsi lain di dalamnya. Seperti sebagai kalender, mengetahui kesehatan, hingga sebagai alat untuk membantu komunikasi.

Namun, meski trend jam tangan digital terus meningkat, pecinta jam tangan analog masih tetap setia. Leandra Ardella selaku Brand Marketing Swatch mengatakan, pihaknya terus memenuhi kebutuhan costumer yang setia dalam menggunakan jam sesuai fungsi utamanya.

"Kami tetap konsisten memproduksi jam analog. Jam digital biarkan brand lain. Sebab, penggemarnya masih ada. Lagi pula sejak awal, brand ini memproduksi jam memang untuk memenuhi kebutuhan pasar pada saat itu. Yaitu pada tahun 1980-an, saat terjadi perang dunia kedua," ucap Leandra kepada Era.id saat ditemui dalam acara opening toko di sebuah mal di Jakarta Pusat belum lama ini.

Kemudian ia mengungkap kualitas dari jam tangan analog buatan Swiss yang bisa dijangkau oleh banyak kalangan lebih luas lagi.

"Jadi kalau dulu hanya ada jam tangan high end, Swatch ini hadir sebagai jam analog buatan Swiss dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu kami terus meningkatkan style sehingga pembeli tetap gaya," sambungnya.

Jam tangan analog (Dok. Era.id/Vessy)

Swatch menawarkan berbagai macam koleksi untuk pria dan wanita, cocok untuk anak muda maupun dewasa. Termasuk di antaranya adalah kolaborasi dengan The Simpsons yaitu “The Second of Sweetness” yang baru saja diluncurkan, serta “Wondrous Winter Wonderland” dan “Tidings of Joy” yang terinspirasi dari episode spesial musim liburan The Simpsons.

Produk-produk Swatch rilisan terbaru tersedia di toko ini, seperti “Big Bold Irony” —

koleksi Big Bold yang kini dihadirkan dengan case stainless steel, serta “What If?” —

koleksi jam tangan pertama Swatch dalam bentuk persegi.