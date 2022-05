Tampil Memukau di Cannes Film Festival, Raline Shah Masuk dalam Daftar Best Fashion

ERA.id - Raline Shah sukses mencuri perhatian berkat penampilan memukaunya di Cannes Film Festival 2022. Bahkan, busana yang dikenakan oleh Raline masuk ke dalam daftar best fashion dalam acara tersebut.



Busana Raline yang masuk dalam daftar best fashion adalah yang dikenakannya di hari kedua. Busana Raline itu masuk daftar All The Best Fashion From the 2022 Cannes Film Festival, yang dimuat di majalah Vogue Inggris.



Artis berusia 37 tahun itu tampil dengan mengenakan gaun buatan desainer Indonesia, Sapto Djojokartiko. Ia tampil dengan gaun berwarna putih panjang, yang membuatnya tampak menawan dan anggun.





