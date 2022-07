Goes To UNESCO, Dian Sastrowardoyo Dukung Kebaya Jadi Warisan Dunia

ERA.id - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bekerjasama dengan komunitas pelestari budaya meluncurkan laman tradisikebaya.id guna mendukung upaya mendorong kebaya sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).



Peluncuran laman itu merupakan dukungan terhadap gerakan Kebaya Goes to UNESCO yang diputuskan pada Kongres Berkebaya Nasional yang diselenggarakan Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) pada 5-6 April 2021.



Melalui keterangan persnya, laman tradisikebaya.id memuat informasi sejarah dan artikel mengenai jenis-jenis kebaya. Masyarakat bisa ikut terlibat dalam gerakan tersebut dengan cara berfoto menggunakan kebaya dan mengunggah foto tersebut ke dalam aplikasi yang tersedia.



