Tayang September 2024, Akan Ada Hugh Jackman Perankan Wolverine di Film Deadpool 3

ERA.id - Hugh Jackman dikonfirmasi akan membintangi film Deadpool 3 bersama Ryan Reynolds. Hugh akan memerankan karakter ikoniknya, yakni sebagai Wolverine.



Kabar Hugh ikut bintangi Deadpool 3 ini dikonfirmasi Ryan Reynolds lewat unggahan video di media sosial. Dalam video, Ryan awalnya meminta maaf tidak hadir di konferensi pers D23 Disney, karena sibuk mempersiapkan film Deadpool 3.



Ryan bercerita tentang berbagai persiapannya, mulai dari menemukan sesuatu yang mendalam dan penuh makna pada film tersebut. Saat berbicara, muncul Hugh Jackman mengenakan kaus hitam sambil memakan buah.

"Hai Hugh, kamu mau bermain sebagai Wolverine sekali lagi?" tanya Ryan Reynolds.



Tak butuh waktu berpikir, Hugh Jackman menyetujui permintaan Ryan Reynolds tersebut. Ryan Reynolds sendiri langsung mengangkat alisnya, seolah mengonfirmasi ulang pernyataan Hugh Jackman.



"Ya, tentu saja Ryan," jawab Hugh Jackman.



Video dikonfirmasinya Hugh Jackman bergabung di Deadpool 3 ini semakin heboh setelah lagu latar "I Will Always Love You" milik Whitney Houston diputar. Kemudian subtitle pun muncul dengan sedikit modifikasi.



"And I will always love Hugh," tulisan subtitle di video.



Selain itu, kata "Coming Soon" juga diubah menjadi "Coming Hugh" pada video tersebut. Logo Deadpool 3 juga terlihat terpotong oleh cakar Wolverine dan Ryan Reynolds yang menyertakan tanggal rilis film tersebut pada 6 September 2024 mendatang.