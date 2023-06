Penuh Adegan Mendebarkan, 5 Rekomendasi Tayangan Laga Seru

ERA.id - Dari aksi pertarungan sengit, ledakan dahsyat, hingga sentuhan humor yang menambah aksen tersendiri, film laga selalu memiliki keseruan tersendiri yang mudah membuatnya menjadi tayangan favorit. Adegan demi adegan yang mendebarkan serta kejutan dalam plot akan membuat penonton sulit berpaling dari layar dan terkesima akan pameran aksi yang intens.

Jika Anda sedang mencari rekomendasi tayangan laga yang seru, simak beberapa pilihan dari Netflix berikut ini.

1. Extraction 2

Kredit foto: Netflix

Extraction 2 kembali menampilkan Chris Hemsworth sebagai Tyler Rake yang hampir tak selamat dari misi terdahulunya dan kini bertugas menyelamatkan sebuah keluarga bandit Georgia dari penjara. Seperti film Extraction yang membuat penonton menahan napas dengan adegan-adegan laga beruntun, Extraction 2 menghadirkan pameran aksi yang lengkap seperti pertikaian sengit, konfrontasi penuh ledakan, hingga tokoh utama yang disulut api.

Sejumlah adegan yang dibanggakan oleh sutradara Sam Hargrave dan Chris Hemsworth adalah pertarungan di atas kereta api yang tengah berjalan dengan kecepatan 80 kilometer/jam maupun adegan laga yang berjalan sepanjang 21 menit tanpa henti. Extraction 2 mempertemukan kembali Chris Hemsworth dengan Sam Hargrave dan ditulis oleh Joe Russo yang juga bertindak sebagai produser bersama Anthony Russo dan Chris Hemsworth.

2. Heart of Stone

Kredit foto: Netflix

Akan tayang pada 11 Agustus mendatang, film Netflix terbaru Heart of Stone bercerita tentang Rachel Stone (Gal Gadot) yang tergabung dalam unit MI6 elit pimpinan agen Parker (Jamie Dornan). Ternyata di balik itu Rachel sesungguhnya merupakan agen sangat terlatih dari organisasi penjaga perdamaian tersembunyi The Charter yang menggunakan teknologi mutakhir untuk mengatasi berbagai ancaman global. Saat peretas misterius bernama Keya Dhawan (Alia Bhatt) merongrong misinya, Rachel harus berjuang melindungi The Charter dan berhadapan dengan ancaman terbesar dalam hidupnya. Saksikan cuplikan keseruan Heart of Stone di sini.

3. Bloodhounds

Kredit foto: Netflix

Seorang petinju pemula yang terjebak di dalam dunia rentenir didampingi sesama petinju pemula melawan ketidakadilan. Bersama mantan rentenir legendaris Presiden Choi (Huh Joon-ho), Gun-Woo (Woo Do-hwan) dan Woo-jin (Lee Sang-yi) melawan rentenir bereputasi kejam bernama Myeong-gil (Park Sung-woong) yang kebal hukum. Gun-woo si petinju pemula yang tekun dan bijak serta Woo-jin yang licik tapi berhati ramah menghadirkan chemistry yang menarik. Serial Bloodhounds mempertunjukkan cerita yang tak biasa dengan dua karakter utama berhati baik yang gigih mempertahankan prinsip serta rasa persaudaraan, diselingi aksen laga yang memicu adrenalin dan intens.

4. FUBAR

Seorang agen CIA bernama Luke Brenner (Arnold Schwarzenegger) yang hendak pensiun suatu hari tahu bahwa putrinya, Emma (Monica Barbaro), juga bekerja di tempat yang sama. Saat sebuah kasus mengharuskan mereka untuk bekerja sama dan menjadi rekan, sang ayah dan putrinya harus berhadapan dengan dinamika keluarga berlatar dunia mata-mata dan laga yang dahsyat, diiringi dengan selipan humor yang menambah keseruan.

5. The Mother

Kredit foto: Netflix

Seorang ibu (Jennifer Lopez) terpaksa meninggalkan bayi yang baru ia lahirkan akibat persinggungannya dengan sejumlah penjahat (Joseph Fiennes, Gael Garcia Bernal), sehingga ia pindah dan tinggal seorang diri ke sebuah rumah terpencil di Alaska. Dua belas tahun kemudian ia mendapati bahwa sang penjahat memiliki informasi tentang sang anak dan ia bergegas keluar dari persembunyian untuk melindunginya. Di antara ketegangan aksi brutal dan pertarungan yang mematikan, film ini juga menghadirkan hubungan ibu dan anak yang selama ini terpisah oleh keadaan.

Tayangan laga mana yang menjadi favorit Anda?