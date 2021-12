Digital Smart Health Community, Kolaborasi Docquity Clinic danLovepink untuk Kemudahan Informasi Kesehatan

ERA.id - Bermula sebagai platform jaringan dokter professional terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 250.000 dokter yang tergabung, hari ini Docquit memperkenalkan Docquity Clinic sebagai aplikasi tambahan, yang merupakan Digital Smart Health Community dengan menggandeng Lovepink. Melalui kegiatan konferensi pers yang menghadirkan Amit Vithalselaku CMO & Co Founder Docquity Clinic, dr. Karina Andini selaku Regional Head of Partnership serta Samantha Barbara selaku Chairwoman dari Lovepink, Docquity Clinic hadir untuk memberikan kemudahan akses serta ketersediaan informasi, edukasi dan konsultasi kepada para pasien untuk mengetahui proses penanganan yang tepat terhadap permasalahan kesehatan yang dihadapi.



CMO & Co Founder Docquity Clinic, Amit Vithal menyampaikan, “Terbentuk tahun 2015, Docquity yang merupakan jaringan professional terbesar untuk kalangan dokter di Asia Tenggara, terus mendukung misi Kementerian Kesehatan Indonesia untuk membantu pasien mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah. Docquitypun memahami bagaimana kebutuhan pasien dan juga penyintas, khususnya informasi edukasi kesehatan dari sumber yang terpercaya serta bagaimana transformasi digital memiliki peran krusial dalam akses layanan kesehatan yang mudah demi kualitas hidup yang lebih baik. Atas dasar itu, Docquity memperkenalkan Docquity Clinic yang hadirsebagai platf orm Digital Smart Health Community. Hadirnya aplikasi ini diperuntukkan sebagai media informasi dan konsultasi yang menghubungkan dokter dan pasien kapan saja dan di mana saja, mendapatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai kebutuhan medisnya dengan akurat dan terkini.” ungkapnya.



Mengenai kebutuhan pasien dan juga penyintas dalam mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan yang mudah, dr. Karina Andini selakuRegional Head of Partnership Docquity Clinic menambahkan, “Docquity Clinic menyediakan wadah mengenai informasi kesehatan dari sumber terpercaya juga menghadirkan forum diskusi kesehatan bersama para dokter yang terkurasi oleh Docquity Clinic, sharing session class untuk para pasien dan penyintas, dan edukasi kesehatan berbasis digital untuk berbagai macam komunitas kesehatan.” tambahnya.



