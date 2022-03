Bisa Merenggut Nyawa, Ini Faktor Penyebab Risiko Kematian Akibat Diabetes

ERA.id - Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang sejak beberapa waktu lalu sudah dimasukkan ke dalam kategori penyakit oleh para pakar kesehatan. Pertimbangannya didasarkan pada aspek dampak dan upaya pencegahan serta pengendalian yang membutuhkan intervensi luas.



Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2016 menunjukkan lebih dari 1,9 miliar atau 39 persen orang di dunia berusia lebih dari 18 tahun memiliki berat badan berlebih dan 650 juta di antaranya obesitas.



Hasil The 2018 Congress on Obesity di Wina, Austria memprediksi, sebanyak 22 persen masyarakat dunia mengalami obesitas pada tahun 2045. Kemudian, 1 dari 8 orang akan mengalami diabetes tipe 2 atau naik 9 persen dibandingkan tahun 2017, yang salah satunya bisa dipicu akibat kondisi obesitas.



