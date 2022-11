Hadapi Krisis Global, Jokowi Harap Forum G20 Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Inklusif

ERA.id - Presiden Joko Widodo mengatakan, forum G20 harus mampu menjadi katalis pemilihan ekonomi yang infklusif di tengah krisis global. Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).



"Indonesia berharap, G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif," ucap Jokowi.



Di tengah krisis dam situasi yang serba sulit, dia menegaskan, forum G20 harus mampu menghasilkan suatu keputusan yang konkret. Misalnya, menyiapkan dana untuk menghadapi pandemi di masa mendatang.



Selain itu juga saling membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.



"Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata," tegas Jokowi.



Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan kepada para kepala negara dan delegasi yang hadir bahwa G20 tengah menjadi sorotan dunia. Oleh karenanya semua pihak harus mampu menunjukan tanggung jawab sebagai pemimpin.



"Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger," ucapnya.



Seperti diketahui, KTT G20 resmi dibuka pada hari ini. Pemimpin negara yang hadir di antaranya Presiden AS Joe Biden, PM Inggris Rishi Sunak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menlu Rusia Sergei Lavrov yang menggantikan Presiden Vladimir Putin.