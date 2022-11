PM Inggris Rishi Sunak Melakukan Kunjungan Mendadak ke Ukraina, Ada Apa?

ERA.id - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Sabtu (19/11/2022).



Kunjungan tersebut dilakukan untuk menunjukkan jika Inggris masih terus mendukung Ukraina untuk melawan Rusia.



Melalui akun Twitternya, Rishi Sunak mengunggah video kunjungannya tersebut. Sunak, nampak diterima langsung oleh Zelenskyy, dan kemudian keduanya melakukan pertemuan bilateral.



Rishi Sunak di akun Twitternya menulis jika Inggris akan tetap mendukung Zelenskyy dan Ukraina. "WN Inggris tahu rasanya berperang untuk mendapatkan kebebasan, Kami akan terus bersama Ukrana," jelas Rishi Sunak.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa