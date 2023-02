AS Tembak Jatuh Objek Tak Dikenal Usai Balon Pengintai China Terbang di Wilayahnya

ERA.id - Jet tempur Amerika Serikat (AS) menembak jatuh objek misterius seukuran mobil kecil yang melintasi Alaska, Jumat (10/2/2023), setelah kurang dari seminggu sebelumnya mereka menjatuhkan balon China yang terbang melintasi wilayah AS.

"Kami tidak tahu siapa yang memiliki objek ini," kata juru bicara Gedung Putih John Kirby seperti dilansir dari CNA.

Penembakan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden AS Joe Biden dari Gedung Putih.

Sebelumnya, jet tempur F-22 AS lainnya menjatuhkan balon China pada Sabtu (4/2/2023) di lepas pantai Carolina Selatan setelah perjalanan selama seminggu melintasi AS dan sebagian Kanada. Pemerintah China mengatakan itu adalah kapal penelitian sipil, sedangkan AS menudingnya sebagai balon pengintai.

Militer AS merekomendasikan untuk menunggu balon itu sampai berada di atas lautan sebelum menembaknya untuk menghindari puing-puing berjatuhan di darat. Sementara itu beberapa anggota parlemen mengkritik presiden karena tidak menembak jatuh balon China lebih cepat.

Pentagon dan Gedung Putih menolak untuk memberikan penjelasan rinci tentang objek terbaru tak dikenal, mereka hanya mengatakan bahwa itu jauh lebih kecil dari balon China.