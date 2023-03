Polisi Siaga Tangkap Donald Trump Imbas Skandal Selingkuh dengan Bintang Porno

ERA.id - Barisan polisi tampak bersiaga dan membentuk barikade di depan Trump Tower pada hari Selasa (21/3/2023) untuk menunggu kemungkinan dakwaan terhadap Donald Trump.

Mantan presiden Amerika Serikat (AS) itu sebelumnya memperkirakan dirinya akan ditangkap pada hari Selasa terkait dugaan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno, Stormy Daniels, pada 2016 silam agar tidak membocorkan perselingkuhan mereka. Namun, pengacara Trump mengatakan komentar kliennya didasarkan pada laporan media dan bukan tindakan baru dari jaksa.

Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg belum mengonfirmasi rencana apa pun secara terbuka dan dewan juri masih beroperasi secara rahasia untuk mencegah adanya sumpah palsu atau gangguan terhadap saksi sebelum persidangan.

Bragg sendiri telah menempatkan saksi kunci di depan panel dalam beberapa minggu terakhir dan menawarkan Trump kesempatan untuk bersaksi, mengisyaratkan bahwa dakwaan sudah dekat.

Minggu kemarin, Trump menuduh Bragg rasis dan mengatakan jaksa wilayah sedang menjalankan "perburuan penyihir" terhadapnya. Ia juga menuduh pemerintahan Biden dan Demokrat, serta media berita, mendorong Bragg untuk menuntutnya.

"Alvin Bragg harus bertanggung jawab atas kejahatan campur tangan dalam pemilihan presiden," tulis Trump di situsnya pada hari Minggu (19/3/2023), seperti dilansir dari Sputnik.

Jika dakwaan tersebut diajukan, maka pria berusia 76 tahun yang mencalonkan diri kembali sebagai presiden di pemilihan 2024 itu akan menjadi mantan presiden pertama yang didakwa melakukan kejahatan.

Departemen Kepolisian New York telah bersiap membentuk barikade di luar kantor Bragg dan Trump Tower di Fifth Avenue untuk penangkapan atau penyerahan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya di AS.