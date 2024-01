Disebut Prabowo Gemar Disko dan Hidup Makmur, Petani Jerman Justru Sibuk Demo

ERA.id - Calon presiden (Capres) nomor urut dua Prabowo Subianto menyinggung soal nasib dan kesejahteraan para petani di Tanah Air. Ia menilai petani di Indonesia harus makmur seperti di Jerman.

Ungkapan Prabowo soal petani muda di Indonesia itu dia sampaikan selama acara 'Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045', Jumat (12/1/2024). Dalam dialog tersebut, Prabowo mengatakan bahwa banyak anak muda Indonesia tidak mau menjadi petani karena melihat keluarganya tidak hidup dengan sejahtera.

"Kita harus bantu semua petani kita, kita harus bikin makmur. Jadi, anaknya petani mau jadi petani," kata Prabowo, dikutip YouTube Kadin, Rabu (17/1/2024).

"Seperti di Jerman, di mana-mana dia kerja di ladang sore, dia naik mobil ke disko malam-malam," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa dia pernah berkunjung ke Jerman dan melihat kondisi petani di sana. Menurutnya, berkaca pada petani di Jerman dengan gaya hidup yang dia temukan, bisa menjadikan anak muda di Indonesia tertarik untuk menjadi petani.

"Saya pernah ke desa di Jerman, bau kotoran sapi, tapi mobilnya golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia sudah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disko, anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda jadi petani di Indonesia," tegasnya.

