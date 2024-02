Ambisi Kalahkan Rusia, Presiden Macron Wacanakan Kirim Pasukan Eropa ke Ukraina

ERA.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menegaskan dukungannya untuk Ukraina. Macron mengatakan bahwa pengiriman pasukan Barat ke Ukraina tidak “dikesampingkan” di masa depan.

Selama pertemuan para pemimpin Eropa di Paris, pemimpin Prancis itu mengatakan bahwa ia akan melakukan apa pun yang diperlukan agar Rusia tidak memenangkan konflik dari Ukraina.

"Kami akan melakukan segala yang kami harus lakukan agar Rusia tidak menang," katanya, dikutip AFP, Selasa (27/2/2024).

Selama pertemuan dengan 20 kepala negara dan pemerintahan Eropa serta pejabat Barat lainnya, Macron juga mengatakan bahwa tidak ada konsensus untuk mengirim pasukan resmi ke Ukraina. Kendati demikian, dia memastikan tidak akan mengesampingkan apa pun terkiat kondisi di Ukraina.

“Tidak ada konsensus saat ini untuk mengirimkan pasukan resmi dan didukung di lapangan. Tapi dari segi dinamika, tidak ada yang bisa dikesampingkan,” kata Macron dalam konferensi pers di istana kepresidenan Elysee.

Macron menolak memberikan rincian tentang negara mana yang mempertimbangkan pengiriman pasukan, dan mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk mempertahankan “ambiguitas strategis.”

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Polandia Andrzej Duda serta para pemimpin dari negara-negara Baltik.

Amerika Serikat diwakili oleh diplomat utamanya untuk Eropa, James O’Brien, dan Inggris diwakili oleh Menteri Luar Negeri David Cameron.

Duda mengatakan diskusi yang paling panas adalah mengenai apakah akan mengirim pasukan ke Ukraina. Menurut Duda, banyak pimpinan negara yang berbeda pendapat.

"Belum ada kesepakatan mengenai masalah tersebut. Pendapat berbeda di sini, tetapi tidak ada keputusan seperti itu," ujar Duda.

Sementara itu, Presiden Polandia mengatakan dia berharap bisa mengirim amunisi dalam jumlah besar ke Ukraina.

“Kita akan bersama-sama mempersiapkan pengiriman amunisi dalam jumlah besar ke Ukraina. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Ukraina," ujarnya.

Macron sebelumnya meminta para pemimpin Eropa untuk memastikan “keamanan kolektif” di benua itu dengan memberikan dukungan yang teguh kepada Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia yang lebih keras di medan perang dalam beberapa bulan terakhir.

“Khususnya dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat Rusia semakin bersikap keras,” kata Macron.

Macron menyebutkan perlunya memperkuat keamanan untuk mencegah serangan Rusia terhadap negara-negara lain di masa depan. Estonia, Lituania dan Latvia serta Polandia yang lebih luas telah dipertimbangkan sebagai salah satu target ekspansionisme Rusia di masa depan. Keempat negara tersebut adalah pendukung setia Ukraina.

Menteri luar negeri Estonia mengatakan awal bulan ini bahwa NATO memiliki waktu sekitar tiga atau empat tahun untuk memperkuat pertahanannya.

Dalam pidato videonya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meminta para pemimpin yang berkumpul di Paris untuk “memastikan bahwa Putin tidak dapat menghancurkan pencapaian kami dan tidak memperluas agresinya ke negara lain.”

Beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif yang diluncurkan oleh Republik Ceko untuk membeli amunisi dan peluru di luar UE, kata peserta pertemuan tersebut.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan negaranya memutuskan untuk menyediakan lebih dari 100 juta euro untuk tujuan tersebut.

Selain itu, koalisi baru akan diluncurkan untuk lebih “memobilisasi” negara-negara yang memiliki kemampuan mengirimkan rudal jarak menengah dan jarak jauh, kata Macron, ketika Prancis bulan lalu mengumumkan pengiriman 40 rudal jelajah jarak jauh Scalp tambahan.

Negara-negara Eropa khawatir bahwa AS akan menarik kembali dukungannya karena bantuan untuk Kyiv sedang tertatih-tatih di Kongres. Mereka juga mempunyai kekhawatiran bahwa mantan Presiden AS Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih dan mengubah arah kebijakan AS di benua tersebut.

Konferensi Paris diadakan setelah Perancis, Jerman dan Inggris baru-baru ini menandatangani perjanjian bilateral berdurasi 10 tahun dengan Ukraina untuk mengirimkan sinyal kuat mengenai dukungan jangka panjang ketika Kyiv berupaya untuk meningkatkan dukungan Barat.