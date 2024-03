Turis Spanyol Korban Perkosaan Minta Masyarakat Tidak Menghujat India

ERA.id - Sepasang suami-istri asal Spanyol, Vincente dan Fernanda yang menjadi korban perampokan dan perkosaan di India meminta masyarakat tidak menggeneralisasi semua orang India bejat.

"Ini bisa terjadi kepada siapa saja... di negara mana pun di seluruh dunia. Tak ada yang bebas, ini telah terjadi berkali-kali di Spanyol, Brasil, dan Amerika. Jadi jangan ngomong tak masuk akal gara-gara kita di India," tulis keterangan dalam video singkat yang mereka unggah di Instagram, Senin (4/3/2024).

Vincente dan Fernanda adalah pasangan yang rutin berkeliling dunia dan mendokumentasikan perjalanan mereka lewat akun Vuelta Al Mundo En Moto (Keliling Dunia dengan Sepeda Motor). Mereka telah menjelajahi lebih dari 60 negara sejak memulai perjalanan mereka dari Barcelona lima tahun lalu.

Namun, perjalanan mereka melalui Asia Selatan baru-baru ini berubah menjadi bencana. Mereka mengunggah video pada 1 Maret dengan wajah babak belur. Dalam sebuah pernyataan kepada media Spanyol, mereka mengaku telah diserang sekelompok orang saat mengunjungi distrik Dumka di negara bagian Jharkhand, India.

Pasangan itu sedang dalam perjalanan ke Nepal melalui Bhagalpur, tetapi berhenti di Dumka untuk beristirahat dan mendirikan tenda di dekat pasar Hansdiha. Setelah tertidur, tujuh pemuda mendobrak tenda dan menyerang mereka berdua.

“Mereka menodongkan pisau ke leher saya, dan mengatakan kepada saya bahwa mereka akan membunuh saya,” kata Vincente dalam salah satu video, bibir bawahnya bengkak dan tampak dijahit. “Fernanda diperkosa tujuh pria. Bajingan…”

“Kami berada di rumah sakit, di sini di India. Kami bersama polisi. Mereka membiarkan kami tidur di sini,” kata Fernanda sambil menangis.

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.

11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5