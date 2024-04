Imbas Konflik Timur Tengah, Harga Minyak Dunia Turun

ERA.id - Harga minyak mengalami penurunan pada awal perdagangan, Rabu (17/4/2024) imbas dari konflik di Timur Tengah yang kian meningkat.

Brent berjangka untuk bulan Juni turun 56 sen atau 0,62 persen menjadi 89,46 dolar AS (Rp1,4 juta) per barel pada 0337 GMT. Sementara harga minyak mentah berjangka AS untuk bulan Mei turun 63 sen atau 0,74 persen menjadi 84,73 dolar AS (Rp1,3 juta) per barel.

Harga minyak telah melemah sepanjang minggu ini karena hambatan ekonomi yang menekan sentimen investor, membatasi keuntungan dari ketegangan geopolitik, dengan fokus pada bagiamana Israel menanggapi serangan Iran selama akhir pekan.

"Dengan harga minyak yang sangat sensitif terhadap risiko geopolitik, dalam seminggu terakhir terjadi konsolidasi wait and see karena respons Israel akan menentukan apakah mungkin ada konflik regional yang lebih luas, yang dapat berdampak signifikan terhadap pasokan minyak,” kata ahli strategi pasar IG, Yeap Jun Rong, dikutip Reuters, Rabu (17/4/2024).

Yeap mengatakan saat ini pelemahan harga minyak dalam jangka pendek masih bisa diatasi, terutama Arab Saudi yang harus mengambil tindakan mitigasi guncangan pasokan global.

“Untuk saat ini, pelemahan harga minyak dalam jangka pendek mungkin mencerminkan beberapa ekspektasi bahwa ketegangan masih dapat diatasi dan produsen minyak utama lainnya seperti Arab Saudi dapat mengambil tindakan untuk memitigasi guncangan pasokan global,” ujarnya.

Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan negara importir minyak terbesar di dunia, perekonomian tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal pertama. Namun beberapa indikator bulan Maret, termasuk investasi properti, penjualan ritel dan output industri, menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri masih lemah, sehingga membebani momentum secara keseluruhan.

"Selain itu, penumpukan persediaan minyak mentah AS semalam dan beragam data ekonomi dari Tiongkok juga menawarkan beberapa keraguan, di samping faktor teknis overbought jangka pendek yang mendorong beberapa aksi ambil untung," kata Yeap.

Persediaan minyak mentah AS pekan lalu naik lebih besar dari perkiraan para analis yang disurvei oleh Reuters, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada hari Selasa. Data resmi dari Administrasi Informasi Energi, badan statistik Departemen Energi AS, akan dirilis pada hari Rabu pukul 10:30 waktu setempat.

Di Timur Tengah, pertemuan ketiga kabinet perang Israel yang dijadwalkan pada hari Selasa untuk memutuskan tanggapan terhadap serangan langsung pertama Iran ditunda hingga hari Rabu, karena sekutu Barat mempertimbangkan sanksi baru yang cepat terhadap Teheran untuk membantu mencegah Israel melakukan eskalasi besar-besaran.

Namun para analis tidak memperkirakan serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel akan mendorong tindakan sanksi dramatis terhadap ekspor minyak Iran dari pemerintahan Biden karena kekhawatiran mengenai kenaikan harga minyak dan membuat marah pembeli utama Tiongkok.

“Sanksi sudah ada, masalahnya adalah sanksi tersebut tidak ditegakkan secara ketat selama beberapa tahun terakhir. Dan pertanyaan besarnya adalah apakah sanksi tersebut akan ditegakkan lebih ketat sekarang,” kata analis ING dalam catatan kliennya.