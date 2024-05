Tentara AS Ditangkap di Rusia, Diduga Mencuri dari Mantan Pacar

ERA.id - Seorang tentara Amerika Serikat ditangkap di Rusia setelah diduga melakukan pencurian. Dia diduga mencuri dari pacarnya di kota pelabuhan Vladivostok.

Para pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa tentara tersebut diidentifikasi sebagai Sersan Staf Gordon Black berusia 34 tahun. Dia ditempatkan di Korea Selatan dan sedang dalam proses pulang ke Fort Cavazos di Texas.

Laporan itu menyebutkan kedatangan Black ke Rusia untuk menemui mantan pacarnya. Padahal, Black diketahui sudah menikah. Penangkapan ini pun memperumit hubungan AS dan Rusia, yang semakin tegang seiring berlarutnya perang di Ukraina.

Cynthia Smith, juru bicara Angkatan Darat, membenarkan bahwa seorang tentara ditahan pada hari Kamis di Vladivostok, pelabuhan utama militer dan komersial di Pasifik, atas tuduhan melakukan pelanggaran kriminal. Dia mengatakan Rusia memberi tahu AS dan Angkatan Darat memberi tahu keluarga tentara tersebut.

"Departemen Luar Negeri AS memberikan dukungan konsuler yang sesuai kepada tentara di Rusia,” kata Smith, dikutip AFP, Selasa (7/5/2024).

Menurut para pejabat, wanita Rusia itu pernah tinggal di Korea Selatan, dan musim gugur lalu dia dan Black terlibat perselisihan atau pertengkaran rumah tangga. Setelah itu, dia meninggalkan Korea Selatan. Tidak diketahui alasan kepergian dia dari Korea Selatan.

Para pejabat juga mengatakan bahwa Black, seorang prajurit infanteri, tidak memberi tahu unitnya bahwa dia akan pergi ke Rusia, dan tidak menerima izin apa pun untuk pergi ke sana. Mereka mengatakan dia pada dasarnya sedang cuti, karena dia meninggalkan Korea untuk dipindahkan kembali ke kampung halamannya di Fort Cavazos.

Namun tidak jelas apakah anggota militer AS secara khusus dilarang bepergian ke Rusia, meskipun Departemen Luar Negeri AS dengan tegas menyarankan warga AS untuk tidak pergi ke Rusia.

Penangkapan itu terjadi kurang dari setahun setelah tentara Amerika Travis King berlari ke Korea Utara melintasi perbatasan kedua Korea yang dijaga ketat. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mengusir King, yang dikembalikan ke AS. Dia akhirnya didakwa melakukan desersi.

Rusia diketahui menahan sejumlah warga Amerika di penjaranya, termasuk eksekutif keamanan perusahaan Paul Whelan dan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Pemerintah AS telah menetapkan keduanya sebagai orang yang ditahan secara tidak sah dan telah berusaha melakukan negosiasi untuk pembebasan mereka.

Orang lain yang ditahan termasuk Travis Leake, seorang musisi yang telah tinggal di Rusia selama bertahun-tahun dan ditangkap tahun lalu atas tuduhan terkait narkoba, Marc Fogel, seorang guru di Moskow, yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, juga atas tuduhan narkoba, dan warga negara ganda Alsu Kurmasheva dan Ksenia Khavana.