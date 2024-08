Mantan Pejabat AS Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup Atas Kasus Pembunuhan Jurnalis

ERA.id - Mantan pejabat kota Nevada dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan terhadap seorang reporter tahun 2022. Pejabat itu kemungkinan bebas bersyarat setelah 20 tahun mendekam di penjara.

Robert Talles, mantan administrator publik Clark Country, dihukum atas pembunuhan jurnalis Las Vegas Review Journal, Jeff German, tahun 2022. Talles memebunuh German ketika jurnalis itu sedang melakukan investigasi yang mengkritisi Talles.

"Seorang jurnalis menulis sebuah cerita, atau serangkaian cerita, dan kehilangan nyawanya karena seseorang, seorang politisi, politisi yang sedang naik daun, tidak menyukainya," kata jaksa Christopher Hamner, dikutip Reuters, Kamis (29/8/2024).

Jaksa memutuskan pembunuhan German disengaja dan sudah direncanakan sebelumnya. Pria 69 tahun itu sudah mengintai German sebelum menikamnya hingga tewas di luar rumahnya di pinggiran kota Las Vegas.

Selama pembacaan putusan hukumannya, Talles terlihat menggelengkan kepalanya, sementara anggota keluarganya menangis dan berpelukan. Pengacara Talles, Robert Draskovich, meminta jaksa untuk memberi keringanan hukuman kepadanya dan memberikan kesempatan pembebasan bersyarat karena ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

"Jeff dibunuh karena melakukan pekerjaan yang sangat ia banggakan: Laporannya membuat pejabat terpilih bertanggung jawab atas perilaku buruk dan memberdayakan pemilih untuk memilih orang lain untuk pekerjaan tersebut," kata Glenn Cook, editor eksekutif Las Vegas Review Journal.

"Di banyak negara, pembunuh jurnalis tidak dihukum. Tidak demikian di Las Vegas," imbuhnya.

German menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melaporkan pengaduan Telles mengawasi tempat kerja yang penuh kekerasan dan memiliki hubungan yang tidak pantas dengan seorang bawahan. Bukti negara tersebut mencakup DNA Telles yang ditemukan di bawah kuku German dan video mobil yang dikendarai penyerang yang cocok dengan kendaraan yang terdaftar atas nama istri Telles.

Mantan pejabat itu mengatakan kepada pengadilan bahwa ia dijebak atas pembunuhan German setelah mencoba mengungkap dugaan skema suap.

Pengacara pembela Las Vegas, Robert Langford, yang tidak terlibat dalam kasus tersebut, mengatakan bukti DNA di bawah kuku German adalah "bukti yang tidak dapat dibantah."

Segera setelah salah satu cerita German tentang Telles diterbitkan pada bulan Juni 2022, mantan pejabat itu kalah dalam pemilihan pendahuluan Demokrat dari pesaingnya dari dalam kantor administrator publik.

Sehari sebelum pembunuhan German, Telles mengetahui bahwa reporter tersebut telah memperoleh informasi melalui permintaan catatan tentang komunikasi antara Telles dan kolega yang menjadi selingkuhannya.

"Vonis tersebut mengirimkan pesan penting bahwa pembunuhan jurnalis tidak akan ditoleransi," kata Katherine Jacobsen, koordinator AS, Kanada, dan Karibia untuk Committee to Protect Journalists (CPJ), sebuah kelompok hak pers.

German dikenal selama puluhan tahun karena meliput korupsi dan kejahatan terorganisasi di kota terbesar di Nevada. Dalam buku yang diterbitkannya, "Murder in Sin City", menginspirasi film tahun 2008 Sex and Lies in Sin City tentang pembunuhan eksekutif perjudian Ted Binion.

Menurut catatan CPJ, ia adalah satu-satunya jurnalis yang dibunuh di AS pada tahun 2022 di antara 69 pekerja media dan jurnalis yang terbunuh di seluruh dunia.

AS turun 10 peringkat ke posisi ke-55 dalam pemeringkatan keselamatan jurnalis tahun 2024, menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia yang diterbitkan oleh kelompok advokasi Reporters Without Borders. Studi tersebut mengutip menurunnya kepercayaan publik terhadap media dan pertentangan dari pejabat politik sebagai faktor penurunan tersebut.