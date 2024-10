Breaking News! Liam Payne Tewas Usai Jatuh dari Lantai Tiga Hotel Argentina

ERA.id - Mantan penyanyi One Direction, Liam Payne, ditemukan tewas di luar sebuah hotel di Buenos Aires setelah jatuh dari balkon kamarnya di lantai tiga.

Dalam sebuah pernyataan, polisi ibu kota mengatakan mereka mendapat panggilan dari pihak hotel di lingkungan Palermo. Panggilan telepon itu mengatakan bahwa ada 'seorang pria agresif yang mungkin berada di bawah pengaruh narkoba dan alkohol'.

"Manajer hotel mengatakan dia mendengar suara keras di bagian belakang hotel, dan ketika polisi tiba mereka menemukan seorang pria telah jatuh dari balkon kamarnya," kata pernyataan itu, dikutip Reuters, Kamis (17/10/2024).

Petugas darurat mengonfirmasi kematian penyanyi Inggris itu, yang dilaporkan ditemukan di teras bagian dalam hotel.

Dari rekaman audio dari Kementerian Keamanan Buenos Aires terkait kasus itu, seorang pekerja di hotel yang meminta bantuan mendesak untuk tamu yang mabuk.

"Ketika dia sadar, dia menghancurkan seluruh kamar dan kami butuh Anda untuk mengirim seseorang," kata pekerja itu, menambahkan bahwa nyawa tamu itu dalam bahaya karena kamar mereka memiliki balkon.

Liam Payne memiliki seorang putra bernama Bear dengan tokoh TV Inggris dan penyanyi Girls Aloud Cheryl pada tahun 2017.

Terkait kemarian Liam Payne, baik label rekaman, Republic Records, maupun pemiliknya Universal Music Group, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Liam Payne menjadi terkenal secara global sebagai bagian dari band pop One Direction yang telah bubar, bersama Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, dan Louis Tomlinson.

Boy band ini memulai kariernya setelah menempati posisi ketiga di acara kompetisi musik X Factor versi Inggris pada tahun 2010, tetapi grup tersebut bubar pada tahun 2016 karena para anggotanya mengejar berbagai proyek termasuk karier solo.

One Direction menduduki peringkat ketiga boy band terhebat sepanjang masa menurut Entertainment Weekly pada tahun 2024. Menurut Celebrity Net Worth, One Direction dan karier solo Liam Payne membantu mengumpulkan kekayaan bersih sekitar 70 juta dolar AS.

Setelah berita kematian Liam, kerumunan orang berkumpul di luar hotel, tempat puluhan polisi dan tim layanan darurat telah menutup suatu area saat malam tiba di kota itu.

Penggemar One Direction, Violeta Antier, mengatakan bahwa dia langsung datang setelah saudara perempuannya memberi tahu bahwa Liam Payne telah meninggal.

"Saya melihatnya dua minggu lalu di konser Niall (Horan), anggota One Direction lainnya. Dia ada di sana, saya melihatnya. Dia baik-baik saja," katanya.

Liam Payne awal bulan ini menghadiri konser mantan rekan satu bandnya Niall Horan di Buenos Aires.

Musisi itu sebelumnya telah berbicara di depan umum tentang perjuangannya dengan kesehatan mental dan penggunaan alkohol untuk mengatasi tekanan ketenaran.

Tahun lalu, ia menerbitkan sebuah video untuk para penggemar di saluran YouTube-nya, di mana ia berbicara tentang berhenti minum alkohol dan berterima kasih kepada para pendukung karena tetap bersamanya di masa-masa sulit.

Sebelumnya pada hari Rabu, Liam Payne tampak mengunggah di Snapchat tentang perjalanannya di Argentina, berbicara tentang menunggang kuda, bermain polo, dan berharap dapat kembali ke rumah untuk melihat anjingnya.

"Hari yang indah di Argentina," katanya dalam video tersebut.