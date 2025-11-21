Meski Tak Disukai, Mamdani Akan Temui Trump di Gedung Putih Demi Bahas New York

ERA.id - Wali Kota Terpilih New York City, Zohran Mamdani, Kamis kemarin mengatakan bakal menemui Presiden Donald Trump yang sempat berseberangan dengannya dalam hal politik, Jumat (21/11/2025).

Pertemuan itu dianggap kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memperjuangkan kepentingan warga New York.

Sebelumnya pada pekan ini, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan menerima Mamdani untuk berbicara di Gedung Putih pada 21 November setelah Mamdani meminta pertemuan tersebut.

“Saya tidak khawatir dengan pertemuan ini. Saya melihatnya sebagai kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pandangan, dan saya akan menyampaikannya kepada siapa pun,” kata Mamdani kepada wartawan.

Ia menegaskan niatnya untuk “menjelaskan” kepada Presiden AS bahwa ia siap bekerja sama dalam isu apa pun selama bermanfaat bagi warga New York, dan akan bersikap tegas jika kebijakan tertentu merugikan kota tersebut.

“Jika ada agenda yang merugikan warga New York, saya akan menjadi orang pertama yang mengatakan demikian,” ujarnya.

Pada awal November, Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York City, menjadikannya wali kota termuda pada abad ke-21 dan Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Mamdani dikenal memperjuangkan pendirian toko bahan makanan dengan harga terjangkau, pembekuan sewa di sejumlah wilayah kota, serta penghapusan tarif bus.

