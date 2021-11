Menlu Retno Marsudi di Hadapan WHO: Berbagi Vaksin Sebanyak Mungkin dan Secepat Mungkin

ERA.id - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, sebagai salah satu ketua bersama COVAX AMC Engagement Group, menegaskan pentingnya berbagi vaksin COVID-19 sebanyak dan sesegera mungkin untuk mencapai target vaksinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).



Pernyataan itu dia sampaikan pada pertemuan COVID-19 Ministerial Conference yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (10/11).



Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjadi tuan rumah pertemuan bertema “Global Direction and Building the Capacity We Need: Creating platforms to sustain financing, regional collaboration, and political leadership” itu.



