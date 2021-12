Kronologi Jatuhnya Helikopter Buatan Rusia yang Tewaskan Jenderal India

ERA.id - Pejabat tinggi militer India, Jenderal Bipin Rawat dinyatakan tewas dalam insiden kecelakaan helikopter, Rabu (8/12/2021) waktu setempat. Bipin dinyatakan tewas bersama sebelas penumpang lainnya termasuk istri tercintanya.



Kabar mengenai kecelakaan helikopter buatan Rusia itu dikonfirmasi oleh Angkata Udara India (IAF), Rabu (8/12/2021) waktu setempat. Pihak IAF membenarkan Jenderal Bipin Rawat tewas dalam insiden tragis tersebut.



"Dengan penyesalan yang mendalam, sekarang telah dipastikan bahwa Jenderal Bipin Rawat, Nyonya Madhulika Rawat dan 11 orang lainnya di dalam peswat telah tewas dalam kecelakaan yang tidak menguntungkan itu," kata IAF, dikutip People, Kamis (9/12/2021).



Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et