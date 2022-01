Momen Konglomerat Hary Tanoesoedibjo Makan Malam Bersama Presiden Mantan AS Donald Trump, Dapat Hadiah 'Kunci' Gedung Putih

ERA.id - Pengusaha asal Indonesia Hary Tanoesoedibjo makan malam bersama Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump di resort Mar-a-Lago Club, Palm Beach, Florida, pada 5 Januari waktu setempat.



Dalam Foto yang diunggah konglomerat media tersebut, tampak Trump menjamu HT makan malam dalam suasana penuh kehangatan.

Dinner with the 45th President of the United States at Mar-a-Lago, Palm Beach. Wednesday, Jan 5, 2022.



Thank you, HE Mr. Donald Trump for the memorable dinner and special gift: Key to the White House. pic.twitter.com/EpwZA41qpC