Harga Minyak Merosot Setelah Inflasi AS Sentuh Level Tertinggi

ERA.id - Harga minyak merosot pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah laporan harga-harga konsumen AS naik lebih besar dari yang diperkirakan dan China memberlakukan tindakan penguncian COVID-19 baru.



Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus turun 1,06 dolar AS atau 0,9 persen, menjadi menetap di 122,01 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Juli kehilangan 84 sen atau 0,7 persen, menjadi ditutup di 120,67 dolar AS per barel.



Kedua harga acuan minyak masih membukukan kenaikan mingguan 1,9 persen untuk Brent dan 1,5 persen untuk WTI.



