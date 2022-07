Jadikan Pemain AC Milan Korban Salah Tangkap, Polisi Milan Berkelit: Itu Salah Paham

ERA.id - Pihak kepolisian Italia, Milan angkat bicara setelah melakukan aksi salah tangkap terhadap salah satu pemain AC Milan, Tiemoue Bakayoko. Pihak kepolisian mengaku kejadian itu hanya salah paham saja.



Melalui pernyataan resminya, kepolisian Italia memberi tanggapan terkait video viral baru-baru ini yang beredar di media sosail. Polisi mengatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tiemoue Bakayoko itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



"Dengan mengacu pada video yang dirilis hari ini, terkait dengan pemeriksaan polisi yang dilakukan terhadap pemain Milan Tiemoue Bakayoko, kami menggarisbawahi bahwa pemeriksaan tersebut terjadi selama operasi yang konteksnya dibenarkan," kata polisi Milan, dikutip CNN, Selasa (19/7/2022).



Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5