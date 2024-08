ERA.id - Camilan khas Cirebon, tahu gejrot menjadi salah satu makanan favorit dari Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey.

Di dalam pembukaan acara Connecti:City 2024 yang mengambil tema Creative Diplomacy: The Roles of Creatives In Driving Impactful Regional Development, di Gedung Sate Bandung, Kamis (22/8). Dia sempat mencoba membuat tahu gejrot.

Dengan bimbingan Cheff Hardian Eko, Bey dan Dominic berhasil meracik dan langsung mencicipinya, tapi dengan saling menukar hasil buatan masing-masing.

Dalam racikan itu, keduanya sama-sama menggunakan lima cengek (cabe rawit). Bedanya, lima cengek sudah lebih dari kata pedas bagi lidah Eropa Dominic.