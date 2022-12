Rayakan Natal Bareng Pacar Brondong, Wulan Guritno Tepis Tudingan Pindah Agama

ERA.id - Wulan Guritno baru-baru ini dituding pindah agama usai kedapatan merayakan Natal bersama pacar brondongnya, Sabda Ahessa. Wulan pun memberi penjelasan terkait tudingan tersebut.

Klarifikasi Wulan Guritno atas agama yang dianutnya itu muncul setelah ia menerima banyak pertanyaan seputar hal tersebut. Wulan menegaskan ia masih memeluk agama Islam namun ibu dan adiknya yang paling kecil beragama Kristen.

“Kalian yang berteeenya tenyaa (mengutip @gadiscsadiqah) ya kami semua muslim, ibu dan adik kami paling kecil yang non muslim,” kata Wulan Guritno di salah satu kolom komentar unggahan terbarunya.

Lalu, kata Wulan, mengenai momen perayaan Natal yang dibagikan di media sosial, ibu tiga anak itu mengatakan bahwa ia hanya menemani ibu dan adiknya merayakan Natal saja.

Selain klarifikasi tudingan pindah agama, bintang film Jakarta vs Everybody itu juga turut mendoakan agar orang-orang yang merayakan Natal bisa berkumpul bersama keluarga.

“Ibu dan adik kami paling kecil yang non muslim, kami menemani ibu dan adik merayakan (Natal). Semoga kalian juga berkumpul bahagia dengan keluarga. Again Merry Christmas to all of you who celebrate,” tutupnya.

Sebelumnya pada Hari Natal, Wulan Guritno terlihat membagikan serangkaian foto dirinya bersama keluarga kala merayakan Natal. Wulan nampak memakai baju berwarna merah lengkap dengan topi Sinterklas.

Foto Wulan itu lantas menuai beragam komentar publik, hingga menyebut ibunda Shalom Razade itu sudah pindah agama menjadi Kristen.

“Dia ini islam apa kristen sih,” kata @muhammadreynal****.

“Baru tau mbak WG kristen, saya kira muslim,” ujar @melissaa****.

“Saya kira muslim terxta nasrsni. Perasaan Wulan muslim,” timpal @syamc****.