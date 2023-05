Memecahkan Berbagai Tantangan, 3 Manfaat Transformasi Digital Sekolah Anak Usia Dini

ERA.id - Memasuki era digital, kini sistem manajemen pembelajaran terpadu semakin banyak diminati oleh berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Sistem terpadu yang dapat diakses oleh pengajar, tata usaha, serta orang tua tersebut dapat mempermudah manajemen dan kegiatan operasional.

Tak hanya pendidikan tingkat lanjut, tata kelola yang komprehensif merupakan hal yang penting diterapkan bahkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman kanak-kanak (TK).

Sistem manajemen pembelajaran ini dapat membantu memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi sekolah seperti proses operasional, keuangan, dan perencanaan.

Selain itu, ia harus membantu pengajar mengelola berbagai tugas administratif secara manual, seperti kendala waktu, penilaian, absensi, serta laporan. Hal komunikasi antara pengajar dan orang tua juga harus dikelola dengan baik dan optimal sehingga orang tua bisa mendapatkan perkembangan terkini terkait anak.

Berikut tiga manfaat signifikan dari menggunakan sistem manajemen pembelajaran bagi institusi pendidikan anak usia dini dari keterangan resmi Anak2U pada Rabu (3/5).

1. Mengurangi biaya pengeluaran

Salah satu permasalahan yang dialami oleh sekolah anak usia dini adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sistem digital. Dengan adanya sistem manajemen pembelajaran, aplikasi ini dapat mengurangi pengeluaran modal dan biaya operasional.

Aplikasi berbasis cloud, Anak2U menawarkan solusi value for money dengan sistem langganan mulai dari Rp10.000 per bulan untuk setiap murid dengan minimal 30 murid di setiap sekolah. Paket langganan tersebut sudah termasuk aku gratis untuk guru dan admin sekolah.

Pemilik sekolah dapat memilih paket starter, paket premium, dan paket website. Masing-masing memiliki kelebihan dan fitur yang berbeda-beda dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan murid.

2. Mempermudah pekerjaan dengan sistem yang terintegrasi

Sekolah seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpanan dokumen, yang dapat menyebabkan tercecernya dokumen. Implementasi sistem manajemen pembelajaran dapat memudahkan administrasi sekolah, termasuk pengolahan data siswa, proses pengolahan nilai atau rapor, pengelolaan inventaris dan peralatan sekolah, serta pengelolaan keuangan dengan lebih efisien.

Beberapa layanan Anak2U dapat mempermudah pekerjaan operasional sekolah termasuk real-time report, kompatibilitas, ketersediaan 24/7, terjangkau, transaksi yang terklasifikasi. Dengan solusi ini, waktu penyusunan rencana, materi, dan laporan pembelajaran menjadi semakin ringkas dari sebelumnya dua jam menjadi 30 menit. Kemudahan ini memungkinkan pengajar lebih fokus pada murid dan kegiatan di kelas.

3. Sistem dan konten yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan

Sistem manajemen pembelajaran memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas sehingga dapat dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan dan kurikulum yang diterapkan. Anak2U menawarkan sistem manajemen pembelajaran yang memiliki kurikulum islami.

Sekolah anak usia dini dengan kurikulum Islami dapat melakukan kustomisasi dalam sistemnya, seperti menambahkan fitur membaca dan menghafal Al-Qur’an, sehingga orang tua siswa dapat melihat perkembangan anaknya di sekolah.

Dalam satu aplikasi tersebut sudah memiliki lebih dari 60 tema dan setiap tema yang tersedia sudah memiliki modul latihan pada masing-masing materi pembelajaran termasuk mata pelajaran Islam untuk sekolah anak usia dini. Selain fitur tersebut, Anak2U juga memiliki sistem kustomisasi online tadabbur Al-Quran untuk anak dan orang dewasa.