Sering Dibandingkan dengan Agnez Mo Sejak Usia 14 Tahun, Cinta Laura Ogah Ambil Pusing: Terserah Netizen

ERA.id - Cinta Laura mengaku tahu bahwa ia sering dibandingkan dengan Agnez Mo. Perbandingan antara dirinya dan Agnez Mo ini terjadi sejak ia berusia 14 tahun.

"Always. Dari umur 14 tahun sampai sekarang," kata Cinta Laura di YouTube Melaney Ricardo.

Artis berusia 30 tahun itu merasa dirinya dibandingkan dengan Agnez Mo karena mereka musisi yang juga suka menari. Termasuk juga dengan pertunjukkan yang sering mereka tampilkan di hadapan publik.

"Mungkin aku sama Agnez salah satu musician yang suka ngedance. Jadi nggak hanya nyanyi tapi sambil memberikan performance yang besar. Itu alasan kenapa mereka suka membanding-bandingkan," jelasnya.

Meski demikian, Cinta Laura menghadapi perbandingan tersebut dengan santai dan bijaksana. Ia menilai perbandingan dirinya dan Agnez Mo sama dengan artis luar lainnya.

"But that just the world. Dulu Britney dibandingkan sama Christina Aguilera, Selena dibandingkan sama Miley Cyrus, you know people always being compared (orang-orang selalu membandingkan)," tuturnya.

Lebih lanjut, Cinta Laura juga membiarkan netizen jika ingin terus membandingkannya dengan Agnez Mo. Ia mengatakan bahwa tipe musik mereka sangat berbeda dan punya keunikan masing-masing.

"Buat aku terserah netizen mau ngapain karena tipe musik aku sama Agnez beda banget. Style kita beda banget, vibes yang ingin kita berikan juga beda banget," pungkas Cinta Laura.