Viral, Park Ahn Nice Jadi Nama Baru Anies Baswedan dari Fan K-pop, Begini Ceritanya

ERA.id - Calon Presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan mendapat nama atau julukan baru dari fan K-Pop. Ya nama Park Ahn Nice kini ramai di media sosial.

Rupanya ini berawal dari live di TikTok ketika Anies Baswdan menyapa anak muda pada Kamis, 28 Desember 2023. Menurut para fan cara Anies melakukan siaran langsung dinilai mirip dengan gaya live idol K-Pop.

Nama Park Ahn Nice masuk dalam jajaran trending topik Twitter. Dari pantauan Era.id ada lebih dari 30 ribu postingan menggunakan kata ini.

Anis Baswedan melakukan perbincangan santai dengan warganet lewat siaran live. Berbagai topik ringan pun menjadi bahan pembicaraan selama 27 menit.

Park Ahn Nice sendiri menjadi sebutan nama Korea yang diberikan para komunitas K-Pop untuk Anies Baswedan.

" 'Park Ahn Nice' sebutan nama Korea untuk Abah Anies dari komunitas KPop Indonesia. Makasih teman-teman K-Pop kalian ternyata cerdas cerdas good gen z. Yang kusukan KPop song momoland song , this," kata @rahmansyah_Ab.

Bahkan, beberapa warganet yang menyaksikan siaran langsung itu memberi panggilan capres urutan 1 itu dengan panggilan Abah.

Setelah live tersebut, ramai muncul fan account seolah-olah Anies adalah bias mereka. Selain itu muncul pula akun X Anies Bubble.

Dukungan unik yang diterima Anies setelah live TikTok tersebut adalah munculnya akun X (Twitter) dengan username @aniesbubble.

Sebagai informasi, "Bubble" adalah nama platform yang biasa dipakai idol K-Pop untuk berinteraksi dengan penggemarnya.

Berdasarkan post yang ditulis akun tersebut, mereka ingin mendedikasikan @aniesbubble sebagai arsip sekaligus update kegiatan capres nomor 1 itu.

"Hello! this is a new account for our capres Anies Baswedan. follow us and turn on our notifications!" tulis @aniesbubble dalam unggahannya Sabtu, 30 Desember 2023.