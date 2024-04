Didoakan Sunan Kalijaga agar Kembali Masuk Islam, Begini Reaksi Salmafina Sunan

ERA.id - Salmafina Sunan menanggapi soal ayahnya, Sunan Kalijaga yang mendoakannya agar segera kembali masuk agama Islam.

Apalagi, sekarang ini Salmafina Sunan sangat mendalami agama Kristen usai memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen.

Mulanya, Sunan Kalijaga membagikan foto saat beribadah di depan Kab'ah di Tanah Suci. Dalam foto itu, Sunan Kalijaga, istrinya Heidy Sunan, dan Salmafina Sunan kompak mengenakan busana Muslim.

Dalam foto itu, mantan istri Taqy Malik ini mengenakan hijab hitam dan cadar merah. Dibagian caption-nya, Sunan Kalijaga mengucapkan rasa syukur lantaran diberi kesempatan beberapa kali ke Tanah Suci.

"ALHAMDULILLAH ALLAH MEMBERIKAN KAMI HIDAYAH DAN KESEMPATAN BEBERAPA KALI MENDATANGI TANAH SUCI UNTUK BERSUJUD DI KA’BAH," tulis Sunan Kalijaga, dikutip dari unggahan akun Instagram @sunankalijaga_sh.

Lebih lanjut, Sunan Kalijaga berharap agar selebgram berusia 24 tahun ini mendapatkan hidayah dan kembali memeluk agama Islam.

"KEMBALIKAN IMAN ISLAM @salmafinasunan AGAR KEMBALI MENJADI ANAK AYAH YANG SOLEHAH. AAMIIN," tuturnya.

Sunan Kalijaga mengaku selalu berdoa agar putri tercintanya segera memeluk agama Islam.

"SAYA TERUS BERDOA DISETIAP SHOLAT 'TETAPKAN IMAN ISLAM KAMI YA ALLAH SAMPAI KAMI MENINGGAL DALAM KEADAAN KHUSNULKHOTIMAH'," lanjutnya.

Setelah Sunan Kalijaga menyampaikan rasa keinginan agar anaknya kembali memeluk agama Islam, Salmafina Sunan belum memberikan komentar mengenai unggahan sang ayah.

Unggahan Salmafina Sunan

Akan tetapi, Salmafina Sunan membagikan kutipan ayat Alkitab. Kutipan Alkitab yang dibagikan adalah ayat Mikha 7:7, yang berbunyi 'Tapi aku, aku tidak akan menyerah. Saya bertahan untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan'.

"But me, I’m not giving up. I’m sticking around to see what God will do. Micah 7:7," bunyi kutipan Alkitab yang dibagikan Salmafina Sunan, dikutip dari unggahan Instagram stories-nya.

Berikutnya, Salmafina Sunan menegaskan tetap setia serta bertahan di jalan Tuhan yang dipeluknya sekarang ini.

"Dan kalaupun Engkau tidak melakukan apapun, tetap aku bertahan. Karena pengertianku terbatas, Jalan-Mu dan pikiran-Mu baik untukku," imbuhnya.

Diketahui, keputusan Salmafina Sunan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen pada 2018 memang menjadi perbincangan publik.

Keputusannya untuk pindah agama setelah cerai dari Taqy Malik.