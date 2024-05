Pisah Rumah, Jennifer Lopez dan Ben Affleck Disebut Masih Berusaha Pertahankan Pernikahan

ERA.id - Pasangan selebriti Hollywood, Jennifer Lopez dan Ben Affleck dikabarkan masih berusaha untuk mempertahankan pernikahan mereka. Sebelumnya rumah tangga mereka dikabarkan retak dan kini sudah tidak lagi tinggal di rumah yang sama.

Namun, meski sudah berpisah rumah, Ben Affleck dan Jennifer Lopez disebut tetap mencari jalan keluar dari masalah mereka. Keduanya disebut memilih pisah rumah sejenak untuk menenangkan diri masing-masing, meskipun sedih akan keadaan seperti itu.

“Hubungan Jen dan Ben belum berakhir, tapi mereka sudah tinggal di rumah terpisah dan tensi keduanya sangat tinggi,” kata sumber dilansir dari Page Six.

“Mereka mengambil waktu sejenak untuk menemukan apa yang mereka masing-masing alami dan inginkan. Keduanya sangat sedih dengan kondisi ini,” tambahnya.

Sebelumnya rumah tangga Ben Affleck dan Jennifer Lopez disebut mengalami permasalahan serius, yang bahkan mengarah ke perceraian. Us Weekly menyebut bahwa pasangan itu menghadapi keinginan yang berbeda satu sama lain sehingga perseteruan pun tak terhindarkan.

Menurut sumber, aktivitas Jennifer Lopez yang sangat fokus mempersiapkan tur terbarunya menjadi salah satu akar permasalahan di antara mereka. Jennifer sendiri memang akan memulai turnya bertajuk "This is Me… Now: A Love Story" di Orlando, Florida, bulan depan.

“Jen dan Ben sedang memiliki masalah dalam pernikahan mereka. Mereka mulai memiliki masalah beberapa bulan lalu saat Jen mulai meningkatkan komitmen kerja dan mempersiapkan turnya,” ungkap sumber.