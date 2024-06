Sederet Artis Indonesia Ikut Gaungkan All Eyes on Papua

ERA.id - Di tengah seruan “All Eyes on Rafah”, seruan “All Eyes on Papua” kini juga viral dan trending di media sosial. Kampanye ini juga diikuti oleh sederet artis Indonesia melalui akun Instagram mereka.

Beberapa artis Indonesia di antaranya adalah Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Luna Maya, Nikita Mirzani, Pandji Pragiwaksono, Kiky Saputri, Joko Anwar, Shireen Sungkar, Tantri Kotak, hingga Zaskia Adya Mecca.

Mereka mengunggah foto kampanye yang terdapat gambar satu mata, dengan tulisan “All Eyes on Papua”. Pada foto tersebut juga disematkan keterangan mengapa saat ini masyarakat Indonesia harus memberikan perhatian terhadap saudara-saudara di Papua.

Zaskia Adya Mecca sendiri tampak mengunggah beberapa postingan tentang kampanye ini di Instagram Storiesnya. Ia mengunggah video beberapa warga Papua yang melakukan aksi di Mahkamah Agung (MA) beberapa hari lalu.

Istri Hanung Bramantyo itu menyematkan emoji menangis pada unggahan video tersebut. Ia juga membagikan kutipan berita yang memuat isu ini dan menyematkan tagar #indonesiadijual.

Sementara itu, kampanye “All Eyes on Papua” ini digaungkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat Indonesia terhadap saudara senegara yang berada di Papua, yang saat ini mengalami konflik lahan hutan. Masyarakat Papua menolak perencanaan perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (IAL) untuk membabat habis hutan seluas 36 ribu hektar di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Jika hutan dibabat habis akan berdampak langsung pada Suku Awyu di Boven Digoel dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat. Sumber kehidupan mereka mulai dari pangan, air, adat dan budaya akan musnah.

Oleh karena itu, “All Eyes on Papua” diserukan di media sosial sebagai bentuk kepedulian atas konflik yang terjadi di Papua dan membantu rakyat setempat bersuara memperjuangkan hutan adat mereka